Shiva ha una fidanzata?/ Flirt in corso con la modella Greta Prendi

Shiva ha una nuova fidanzata? Il rapper, tra i protagonisti della nuova edizione di “Battiti Live”, è stato pizzicato in compagnia di una bellissima ragazza. Un nuovo amore quindi nella vita del giovanissimo rapper tra i più amati dell’ultima generazione. Ma chi è la fortunata? Stando alle poche informazioni pervenute dovrebbe trattarsi di Greta Pende, modella di 21 anni originaria della Grecia che vive a Milano. Nella capitale meneghina, la bellissima modella sta studiando presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università Bicocca di Milano.

Possibile che i due “piccioncini” si stiano frequentando da circa un mese visto che la modella ha pubblicato alcune Instagram Stories proprio in compagnia del rapper che invece ha disattivato il suo profilo Instagram essendo preso dal lavoro del suo ultimo album di inediti di prossima uscita. In una Instagram Stories, infatti, si vede Greta coprire gli occhi del ragazzo con un filtro black & white proprio per oscurare il tutto. Nonostante il filtro e tutto però i fan del rapper non hanno perso tempo e lo hanno immediatamente riconosciuto.

Greta Pende è la nuova fidanzata di Shiva?

Ma non finisce qui, visto che la modella Greta Pende in un’altra Instagram Stories ha mostrato un altro dettaglio. Si tratta di una stanza che proprio il rapper aveva postato su una sua vecchia Instagram Stories. Casualità o altro? Il dettaglio non è certo passato inosservato alla fanbase del rapper. Che dire….dopo lo scoop della scorsa estate quando si vociferava di una simpatia tra il rapper e Giulia Salemi poi smentita in quanto “trattasi solo di una semplice amicizia”, sembrerebbe che il flirt questa volta sia non solo vero, ma che tra il rapper e la bella modella greca ci sia davvero del tenero. Non resta che aspettare ulteriori dettagli o semplicemente la conferma da parte del rapper o della bella modella con qualche foto condivisa sui social!!

