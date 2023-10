Shiva: maxi evento a Milano: Piazza della Scala invasa da ragazzi per il Red Bomb/ Regali ai fan e…

Shiva e l’evento Red Bomb

Milano invasa dai fan di Shiva. Tutto è accaduto nella giornata di lunedì 16 ottobre quando centinaia di fan del rapper si sono ritrovati in Piazza della Scala per l’evento dal titolo “Red Bomb” dove red fa riferimento al colore rosso che contraddistingue l’artista proprietario del Santana Red Devils, squadra di calcio che milita in seconda categoria. All’evento, per alcuni problemi, non ha potuto partecipare lo stesso Shiva, ma ciò non ha impedito ai suoi tantissimi fan di partecipare ugualmente all’evento ricevendo anche i regali distribuiti dai collaboratori del rapper.

Highsnob lascia la musica: "Non ho più le forze per lottare"/ "Le mie canzoni verranno ritirate…"

Un evento che ha mandato in tilt il centro di Milano e creato disagi alla viabilità cittadina scatenando anche una serie di critiche sui social a cui hanno risposto gli stessi organizzatori dell’evento, ma anche i fan.

Le parole dei collaboratori di Shiva

Il Red Bom è stato un evento organizzato per i fan di Shiva e il concetto è stato ribadito dai collaboratori del rapper. “Siamo qua per fare un pensierino a tutta la nostra gente – hanno detto i collaboratori – Questo non è merchandising, ma è la nostra strada”, hanno aggiunto rispondendo, poi, anche alle critiche.

Fedez, come sta dopo il ricovero?/ "Ho perso 10 chili, se tutto va bene devo…"

Non sono mancate, infatti, le proteste di chi ha avuto disagi nella circolazione in città per la numerosa presenza di ragazzi presente in centro. “Era tutto autorizzato e non abbiamo fatto nulla di male. Ci siamo solo divertiti moltissimo”, ha chiarito l’organizzazione. Le stesse critiche erano state mosse anche nel 2022 in occasione di un altro raduno.

LEGGI ANCHE:

Take That: "Windows ci ha riuniti e ci ha reso felici..."/ Lo spoiler sul ritorno della band

© RIPRODUZIONE RISERVATA