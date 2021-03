Shot’s Bounce Academy/ Video: la crew under 15 in finale? (Italia’s Got Talent 2021)

La Shot’s Bounce Academy, super crew di ballerini under 15, si è presentata sul palco di Italia’s Got Talent 2021 in occasione della quinta puntata dedicata alla audizioni. I componenti del gruppo sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i nove e i quindici anni. Giovanissimi talenti, molto preparati che portano sul palco una coreografia hip hop precisa, energica e potente. La loro performance convince sia il pubblico in sala che i giudici della giuria, che si lasciano piacevolmente coinvolgere e trasportare dalla loro genuina energia. Nel corso dell’esibizione i ragazzi alternano degli “assoli” a momenti di ballo di gruppo, trasmettendo allo spettatore grande energia e allegria. I giovani ballerini hanno meritatamente conquistato i quattro sì della giuria. Questa sera, mercoledì 24 marzo, andrà in onda la finale di Italia’s Got Talent: a inizio puntata scopriremo se la Shot’s Bounce Academy si è aggiudicata l’ultimo posto in finale grazie al Golden Buzzer del pubblico.

Max Angioni, chi è?/ Video: il comico arriverà in finale a Italia’s got talent 2021?

Shot’s Bounce Academy: a un passo dalla finale di Italia’s Got Talent 2021

La Shot’s Bounce Academy, la numerosissima crew composta da ballerini e ballerine di età inferiore ai 15 anni, si contende l’ultimo posto in finale con altri tre concorrenti: Max Angioni, il comico che ha pensato a una rivisitazione del Vangelo ai tempi moderni, la mentalista Eleonora Di Cocco e Avio Focolari, capace di usare il suo fischiettio come un vero e proprio strumento musicale. Nei giorni scorsi si è chiuso il televoto che decreterà l’ultimo finalista di IGT: “Comunque vada per noi è stata un emozione indescrivibile, una grande fortuna in questo periodo, aver varcato un palco così potente e aver avuto la possibilità di rappresentare la nostra amata arte attraverso 30 ragazzi/bambini che hanno sempre lottato per la loro passione!”, ha scritto su Facebook l’insegnate dei ragazzi. In occasione della prima esibizione della crew aveva scritto: “Questa esibizione è dedicata a tutti voi e sopratutto alla gioventù! Incoraggiandoli sempre di credere nei propri sogni e di non spegnere mai la loro passione”.

Eleonora di Cocco, chi è?/ Mentalista di Velletri finalista di Italia’s Got Talent? Golden Buzz del pubblico

LEGGI ANCHE:

David Mazzoni, chi è?/ Tenore netturbino finalista di Italia's Got Talent con Granada

© RIPRODUZIONE RISERVATA