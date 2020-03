Shrek e vissero felici e contenti/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Shrek e vissero felice e contenti va in onda oggi, mercoledì 18 marzo, su Italia 1. Si tratta del quarto capitolo di una saga cinematografica tra le più note degli ultimi decenni. Il film è stato compiuto nel 2010 negli Stati Uniti, con la produzione curata dall’agenzia DreamWorks Animation. La pellicola è tratta da un soggetto di Tim Sullivan, con la sceneggiatura di Darren Lemke e Josh Klausner, la fotografia di Yong Duk Jhun, il montaggio di David Teller e le musiche di Harry Gregson-Williams. La regia è stata affidata allo statunitense Mike Mitchell, che nella sua carriera è diventato famoso grazie a Z la formica, Natale in affitto, Sky High – Scuola di superpoteri, SpongeBob – Fuori dall’acqua e The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura. Shrek è stato doppiato da Mike Myers, che ha acquisito una notevole fama grazie alla saga di Austin Powers. Ciuchino è stato doppiato dall’altra star di Hollywood Eddie Murphy, candidato al Premio Oscar nel 2007 per Dreamgirls. Antonio Banderas ha dato voce al Gatto con gli stivali, mentre Fiona è stata interpretata da Cameron Diaz.

Shrek e vissero felice e contenti, la trama del film

La trama di Shrek e vissero felici e contenti si apre durante l’ambientazione del primo film. Nel regno di Molto Molto Lontano, Shrek è sposato da diverso tempo con Fiona e il loro rapporto va avanti a gonfie vele. Col passare degli anni, è diventato un ottimo padre. Le sue giornate vanno avanti senza particolari sussulti, nonostante diverso tempo prima l’orco abbia sconfitto un drago terribile e si sia messo alla guida del regno appartenente ai suoceri. Tuttavia, Shrek vive una fase di routine che lo annoia profondamente e prova una notevole nostalgia nei confronti del passato. Il temibile nato Tremotino cerca di approfittare della situazione e gli propone la possibilità di tornare alle sue vecchie abitudini. Tuttavia, l’orco viene trasportato verso una realtà che non è mai esistita, dove lui non è mai nato e, ovviamente, non ha mai conosciuto la sua Fiona. L’obiettivo di Shrek, adesso, è quello di far tornare tutto alla normalità, disfacendo ciò che ha voluto costruire e cercando di riconquistare la sua amata. Ci riuscirà.

Video, il trailer di Shrek e vissero felice e contenti





