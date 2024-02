Siani chiama Arisa a C’è posta per te: “Voglio trovarti marito”/ Arrivano 4 candidati, lei: “Rimango single!”

Alessandro Siani chiama Arisa a C’è posta per te 2024 per trovarle marito

La storia finale della sesta puntata di C’è posta per te 2024 è quella “di un amico che mi ha chiesto una mano per risolvere un problema che gli sta a cuore” esordisce Maria De Filippi, presentando in studio Alessandro Siani. È lui a svelare perché ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te: “Mentre stavo lavorando al mio ultimo film, stavo con gli autori e ad un certo punto vediamo un post che riguarda i matrimoni ed è scritto da Arisa. Lei cerca marito: vogliamo vedere se troviamo un uomo per lei?”

Siani chiede dunque l’aiuto di Maria De Filippi per trovare marito ad Arisa, che è stata dunque invitata in studio. Lei è stupita nello scoprire che c’è Siani dall’altra parte della busta, che dunque le dice: “Amica mia, noi ci siamo conosciuti durante un film e l’ultima volta che ci siamo incontrati è stata per la vittoria dello scudetto del Napoli.” Le dice dunque di aver visto il suo post sul matrimonio e la ricerca di un marito e di volerle dare una mano a trovarlo.

Quattro candidati per sposare Arisa ma è un flop a C’è posta per te 2024: “Rimango single!”

Alessandro Siani svela di aver portato una serie di candidati per lei. Il primo è Antonio Fiorillo, che svela di essere alto oltre 2 metri e avere il 51 di scarpe. Entra poi Javier, un modello che “non parla ma” e anzi “dice sempre sì”. Ma anche in questo secondo caso le cose non vanno benissimo. Arriva il terzo candidato: Ciro Salatino. Lui è un grande imitatore: “Con lui hai la possibilità di andare a dormire con una persona e svegliarti con un’altra”, scherza Siani. Anche il terzo è un flop. Il quarto candidato va ancora peggio ma Siani lancia l’ultimo appello: “La apriamo o non la apriamo questa busta visto quello che ti ho portato?” Lei prima si consulta con Maria De Filippi, poi apre la busta ma chiarisce: “Ci si saluta e basta, rimango single!”.











