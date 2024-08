Sicurezza, il 38% è insicuro nel proprio luogo di residenza

Il 38% dei cittadini non si sente sicuro nel proprio luogo di residenza o nei luoghi che quotidianamente vive e il 77% degli intervistati crede che il taser sarebbe efficace per difendersi e non lo considera pericoloso. L’indagine, effettuata da Noto Sondaggi tra giugno e luglio 2024 su un campione di 1.200 adulti, vede presentati i risultati da Axon Italia: ne è emerso che gli italiani risultano favorevoli al potenziamento delle dotazioni alle forze dell’ordine e vorrebbero che questi possano avere dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli attuali come taser, droni e bodycam. Il dato più preoccupante, come abbiamo già visto, riguarda la scarsità di sicurezza percepita: 4 italiani su 10 si sentono infatti poco o per nulla sicuri.

Germania, attivista pro-Palestina condannata per slogan "From the river to the sea"/ "È antisemitismo"

La percentuale è ancora più alta nelle donne: raggiunge infatti il 40%, mentre gli over 54 il 42%. Dunque, quasi la metà delle persone non si sente sicura. Noto Sondaggi ha anche interrogato gli italiani per comprendere cosa pensassero del taser e delle altre tecnologie in dotazione alle forze dell’ordine: la maggioranza degli intervistati ritiene utili tali dispositivi e spinge affinché carabinieri e non solo abbiano sempre più tecnologie a propria disposizione per difendere i cittadini. Luca Mascelloni, AD di Axon Italia, ha spiegato: “I risultati di questa indagine confermano l’importanza delle tecnologie avanzate fornite alle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza pubblica. Il dispositivo taser, in particolare, si è rivelato uno strumento essenziale, offrendo un’alternativa non letale che può prevenire situazioni di pericolo e garantire l’incolumità degli agenti e dei cittadini”.

Incendio linea Alta Velocità Roma Napoli: anche regionali in ritardo/ Circolazione sospesa tra Salone-Anagni

Droni, bodycam e taser: forze dell’ordine più munite

Taser ma non solo: i cittadini italiani sarebbero felici se le forze dell’ordine potessero fare affidamento anche su altri dispositivi come droni e bodycam. Queste potrebbero supportare le attività di sorveglianza e di documentazione da parte degli agenti e in questo modo aumenterebbe anche la fiducia della cittadinanza nei loro confronti. L’azienda Axon Italia ha come obiettivo proprio quello di “fornire strumenti innovativi e di alta qualità che rispondano alle esigenze di sicurezza della nostra società”, come sottolineato ancora da Mascelloni. Tornando al sondaggio, un terzo degli italiani ritiene ritiene che la sicurezza nel proprio luogo di residenza sia peggiorata rispetto a 2-3 anni fa (33%). Questa credenza è più marcata tra i residenti del Nord Est (39%) e nelle città di medie dimensioni (38%).

Numeri vincenti Million Day/ Le estrazioni delle 20.30 di oggi 8 agosto 2024

La minaccia che più viene menzionata è quella dei furti in casa (67%), seguita dai pirati della strada (60%) e dai furti d’auto (50%). Per l’86% degli italiani, la sicurezza è una priorità urgente che non va sottovalutata. Le forze dell’ordine godono della fiducia del 61% degli intervistati – un campione rappresentativo di 1.200 italiani maggiorenni – con una forte richiesta di investimenti in strumenti e formazione (85%) affinché possano operare sempre meglio. L’uso dei droni è sostenuto dall’85% degli intervistati mentre il 79% del campione ritiene che le bodycam possano essere particolarmente utili.