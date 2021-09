Sidharth Shukla è morto/ L’attore stroncato a 40 anni da un attacco di cuore

Grave lutto nel mondo di Bollywood. A soli 40 anni è morto l’attore e modello Sidharth Shukla. L’artista era una vera e propria star del cinema e della televisione indiana e la notizia della sua scomparsa prematura ha sconvolto i suoi milioni di fans. La morte della stella indiana è stata annunciata dall’Hindustan Times che riporta le parole del medico legale. Secondo i primi accertamenti, la morte dell’attore sarebbe stata causata da un attacco di cuore.

“Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa della sua morte fino a quando non avremo completato l’autopsia“, ha fatto sapere il medico legale Cooper Hospital di Mumbai.

Sidharth Shukla è morto: il cordoglio dei fans

Sidharth Shukla, celebre per i ruoli in Broken But Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak, stando a quello che fa sapere l’Hindustan Times, sarebbe arrivato in ospedale alle 11 di giovedì 2 settembre. L’attore, però, come si legge sul Fatto Quotidiano, sarebbe giunto in ospedale privo di vita.

La notizia della sua morte è rimbalzata immediatamente sugli ogani di stampa indiani provocando l’immediata reazione dei fans. Sotto l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, seguito da 3,9 milioni di followers, sono davvero tanti i messaggi di cordoglio da parte dei fan, ancora increduli per la prematura scomparsa della star indiana.

