Siena, neonato morto dopo parto cesareo/ Accertamenti dell’ospedale su cause decesso

Ancora un neonato morto, questa volta all’ospedale di Siena. E’ successo questa mattina, domenica 26 maggio, subito dopo il parto. A renderlo noto, come riferisce Repubblica.it, è stata l’Azienda ospedaliero universitaria la quale ha spiegato che la morte del piccolo sarebbe sopraggiunta “nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo”. Dopo il decesso choc, i sanitari si sono prontamente attivati al fine di identificare le cause del decesso, attorno alle quali vige il mistero. La giovane madre era giunta al termine della gravidanza e, stando a quanto reso noto dall’ospedale di Siena, era giunta in ospedale la scorsa notte ed era stata subito presa in carico ed assistita dai sanitari di ostetricia e ginecologia. Eppure, annuncia l’azienda, nonostante “il tempestivo ricorso al taglio cesareo il neonato purtroppo non è sopravvissuto”. Ora spetterà ai professionisti sanitari fare luce su quanto accaduto e cercare di capire cosa sia andato storto subito dopo il parto.

SIENA, NEONATO MORTO DOPO PARTO

Il dg dell’Aou di Siena, Valtere Giovannini, appresa la morte del neonato subito dopo il parto ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della piccola vittima oltre che “costernazione” proprio e “dei professionisti, che hanno fatto tutto il possibile per prestare le cure necessarie e intervenire tempestivamente”. Dopo l’accaduto, come “previsto dall’attuale normativa e in condivisione con la direzione aziendale” saranno ora avviati tutti gli accertamenti per spazzare via ogni dubbio sulle cause della morte del piccolo. La notizia della morte del neonato a Siena arriva a pochi giorni dalla terribile vicenda avvenuta a Novara, in merito alla morte di un bambino di 20 mesi morto poco dopo l’arrivo in ospedale. In questo caso però la situazione è decisamente più complessa ed ha avuto un risvolto choc con l’arresto della madre e del suo compagno.

