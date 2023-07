Signora Coriandoli: “Maurizio Ferrini è come mio figlio”/ “L’amore? Lo vorrei giovane…”

Maurizio Ferrini, alias “Signora Coriandoli” è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Weekly, e per l’occasione ha parlato dei suoi esordi in tv avvenuti a fine anni ’80: “Nella Domenica In condotta da Edwige Fenech con Pupo ospite e il compianto Gianni Boncompagni. Io ho vinto nel 1989 il concorso del Radiocorrieretv assisti al tuo programma preferito”. La Signora Coriandoli ha due figli, ironizza ovviamente: “Gladys e Maurizio, lui ha fatto il cinema”. E ancora: “La signora deve essere sempre in ordine, anche adesso che è tutto fluido ma la cura del viso è fondamentale, si deve un po’ incipriare ma non ha bisogno di niente”, aggiunge riferendosi alla conduttrice.

In studio passa quindi un video di Maurizio Ferrini con Renzo Arbore in Rai, agli inizi della carriera dello stesso: “Maurizio è molto deluso quando è caduto il comunismo, non se ne fa una ragione – scherza la Signora Coriandoli – lui vorrebbe andare in Cina, abbiamo chiesto per il treno ma hanno detto che non garantiamo niente. Ha un’intelligenza… non la augureri mai una intelligenza così”. Alla Signora Coriandoli viene poi mostrata una foto di Orietta Berty, Patty Pravo, e Loredana Bertè: “Le ho conosciute tutte, ma io mi sono sempre ispirata alla bellezza di Patty Pravo e io da bambino la chiamavo Patty Bravo”.

LA SIGNORA CORIANDOLI E L’AMORE: “HO VARIE OFFERTE…”

Chiusura della Signora Coriandoli dedicata all’amore: “Ho avuto varie offerte e ho chiesto dei preventivi perchè non si sa al giorno d’oggi… c’è gente che ha la macchina di cachemere e non ha l’ufficio. In questa estate ho delle serate in discoteca perchè il mio pezzo “menopausa dance” va per la maggiore e magari incontro il fidanzato giusto, qualcosa dovrò scegliere. Come lo voglio? Maturo ormai sono già io, lo vorrei più giovane, io sono come le signore a casa e un po’ più giovane aiuta”.

