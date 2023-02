Signorini bacchetta Oriana in diretta al GF Vip: “Bevi meno vino!”/ “Devi imparare a dosarti”

Alfonso Signorini bacchetta in diretta Oriana Marzoli per il suo uso del vino: ovazione dello studio!

Signorini ne ha per tutti nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Il conduttore aveva annunciato provvedimenti disciplinari in arrivo nella Casa e, infatti, è già il suo tono a tradire una certa tensione in arrivo. Alfonso manifesta sin da subito il suo disappunto rispetto ad alcuni comportamenti avuti da certi concorrenti. La prima sgridata arriva per Oriana Marzoli a causa del suo uso del vino.

Luca Daffrè, ex di Oriana Marzoli tronista a Uomini e donne/ "Non ho trovato l'amore", ma scoppia la polemica

“Io e te faremo poi un discorso perché vedere le tue reazioni legate ad un eccesso d’uso del vino anche basta!” esordisce Signorini in diretta, parlando con Oriana. Il pubblico in studio parte in una vera e propria ovazione, mentre Signorini continua: “Tu mi sei simpatica, mi dispiace, però devi anche imparare a dosare il vino. Bevi troppo Oriana, c’è bisogno che te lo dica io?” Oriana però cerca di giustificarsi: “Proprio quel giorno non ho bevuto e ho anzi dato il mio bicchiere a Luca e a Giaele”. Signorini però è pungente: “Che tu non bevi non ci credo proprio!” Lei chiarisce: “No ho detto che ho bevuto poco rispetto a quello che faccio di solito!” “Ah bene! – tuona ironico Signorini, concludendo – Ma non c’è da esserne fieri!”

LEGGI ANCHE:

Martina Nasoni contro Oriana:"Mi ha tagliato"/ Video scatena sospetti: "Non è vero"Oriana Marzoli choc con Matteo Diamante: "Ho diritto a stare in Italia!" / É polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA