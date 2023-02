Grande Fratello Vip 2022, 35esima puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Sarah…

Grande Fratello Vip 22: anticipazioni e diretta 35esima puntata

Il Grande Fratello Vip 2022 torna in onda oggi, lunedì 20 febbraio, con una puntata elettrizzante in cui crepe e spaccature tra i concorrenti potrebbero dare il via a nuove dinamiche ad un mese e mezzo dalla finalissima. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, dovrà gestire una situazione che è sempre più tesa e che potrebbe diventarlo ancora di più in base all’esito del televoto che, questa sera, porterà ad un’eliminazione definitiva. Dopo Nikita, mandata direttamente al televoto da Oriana Marzoli che è stata eletta la preferita del pubblico, dovrà gestire lo stato d’animo dei concorrenti che, dopo cinque mesi di convivenza, sono stanchi sia fisicamente che psicologicamente.

Al televoto ci sono Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Dai sondaggi del web, pare che quelli più a rischio siano Antonino Spinalbese che ha più volte espresso il desiderio di tornare a casa da sua figlia, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli che, essendo entrati solo due mesi fa, potrebbero avere il biglietto di ritorno che, invece, i concorrenti in casa da settembre, non hanno più.

Edoardo Donnamaria spacca la casa: provvedimenti disciplinari in arrivo?

La festa di Carnevale che ha animato la casa del Grande Fratello Vip 2022 sabato scorso si è conclusa in tragedia. Dopo una serie di provocazioni, è scoppiata la lite furibonda tra Matteo Diamante e Luca Onestini da una parte, Martina Nasoni e Oriana Marzoli dall’altra. Tra i quattro sono volate parole forti e la situazione rischiava di degenerare. Dopo aver assistito a tutta la scena, Edoardo Donnamaria ha definito la scena “pietosa” da entrambe le parti, ma la sua opinione ha scatenato la dura reazione degli amici con Oriana Marzoli che lo ha mandato via dal cortiletto e tutti gli altri, da Micol Incorvassi a Luca Onestini, hanno appoggiato Oriana.

Un atteggiamento che ha ferito fortemente Edoardo che ha trovato conforto nella fidanzata Antonella Fiordelisi che è stata accusata dagli “spartani” la responsabile dell’allontanamento di Edoardo che, nel pomeriggio, chiarendosi con gli amici, ha puntualizzato che la sua scelta di allontanarsi non è stata affatto influenzata da Antonella.

Sorpresa per Luca Onestini e Sarah Altobello

Sorpresa in arrivo per Sarah Altobello e Luca Onestini. Nella scorsa puntata, Sarah ha avuto un durissimo scontro con Attilio Romita per un biglietto che le aveva lasciato e che ha scatenato la reazione della compagna Mimma. Lo scontro con Attilio aveva portato Sarah a lasciarsi andare alle lacrime. La Altobello è poi riuscita a riprendersi grazie al sostegno degli amici, in primis Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Questa sera, però, a regalarle un sorriso sarà la sorella.

Sorpresa, poi, anche per Luca Onestini che riceverà la visita dell’amico Raffaello Tonon che potrebbe dargli consigli non solo sul suo percorso nella casa, ma anche sul suo rapporto con Ivana Mrazova avendo vissuto con loro tutte le tappe della loro relazione. La puntata del Grande Fratello Vip 022 potrà essere seguita anche in diretta streaming con Mediaset Infinity.











