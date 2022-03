Signorini entra al Gf Vip e tocca concorrenti/ Norme Covid? Perché ha potuto farlo…

Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ma non per una nuova ramanzina ai concorrenti. Questa è la puntata finale, quella in cui si decreta il vincitore del reality, quindi il conduttore ha voluto far sentire tutto il suo affetto e sostegno a coloro che sono rimasti nella Casa. Quindi, si è collegato dall’esterno, poi è entrato e ha incontrato i finalisti e i due che sono ancora al televoto per l’ultimo posto da finalista. L’emozione ha sopraffatto poi il conduttore, che si è visibilmente emozionato. Lo si è visto anche quando si è avvicinato e ha fatto saltare il protocollo anti Covid per avvicinarsi ai concorrenti e toccarli.

La sorpresa di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Ad onore del vero, non c’è esattamente un protocollo specifico da rispettare stasera per i concorrenti del Grande Fratello Vip, visto che è l’ultima puntata e che quindi devono uscire dalla Casa al termine di questa finale. Ed è esattamente questo il motivo per il quale Alfonso Signorini si è concesso la possibilità di non rispettare le distanze con loro e di toccarli. Nessuna quarantena da rispettare, perché al termine della puntata i concorrenti saranno finalmente ‘liberi’ e quindi sarebbe stato inutile privarsi di questa emozione. Un piccolo ritorno alla normalità anche questo.

