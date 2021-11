Signorini, gaffe in diretta al GF Vip:”Mi ammazzano”/ Sbaglia nomi, pubblicità e…

Che Alfonso Signorini sbagli qualche nome in diretta al Grande Fratello Vip è ormai cosa simpaticamente nota, eppure questa sera, 12 novembre, il conduttore ne ha già commesse tre di gaffe e ad inizio puntata. La prima è arrivata subito dopo il primo blocco dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge. Signorini, convinto che si dovesse andare in pubblicità, l’ha quindi inviata ma gli autori l’hanno bloccato, avvertendolo dell’errore: “Mi ammazzano!”, ha commentato lui accortosi della gaffe. Così ha riaperto il collegamento con la Casa, chiamando i tre nominati: “Raggiungete la Super Led”, ha chiesto loro. Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi hanno dunque lasciato la loro postazione per raggiungere quella richiesta da Signorini che, però, li ha bloccati “Dove state andando?”, “In super led!”, hanno replicato, “Ah vero!”, si è allora ricordato il conduttore. Non è infine mancato un nome sbagliato: no, non quello di Manila Nazzaro (spesso chiamata Matilde), ma quello di Soleil Sorge (spesso confusa con Sophie Codegoni).

