“Signorini il miglior conduttore del Grande Fratello Vip”/ Elogi a Vieni da me

Il Grande Fratello Vip approda a Raiuno. Nella puntata del 13 gennaio di Vieni da me, dopo l’intervista a Fabrizio Ravanelli, Caterina Balivo, con Monica Setta e Raimondo Todaro ha commentato la prima puntata de Il cantante mascherato. Dopo una telefonata con Orietta Berti che ha svelato la propria identità alla fine della puntata scorsa svelando di essere stata costretta anche a cambiarsi in auto pur di non svelare la propria identità agli altri concorrenti, Daniele Radini Tedeschi, presenza fissa della trasmissione di Raiuno, si lancia in un paragone tra Il cantante mascherato e il Grande Fratello Vip complimentandosi con Alfonso Signorini che definisce il miglior conduttore tra quelli che, finora, hanno condotto il reality. I due programmi, molto diversi tra loro, si sono sfidati la scorsa settimana e gli ascolti hanno premiato lo show di Milly Carlucci che ha incollato davanti ai teleschermi 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share contro i 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share del GF Vip.

SIGNORINI, GLI ELOGI COME CONDUTTORE DEL GRANDE FRATELLO A VIENI DA ME

Daniele Radini Tedeschi, presenza fissa di Vieni da me, dopo aver guardato la prima puntata de Il cantante mascherato, nel commentare il successo ottenuto dallo show di Raiuno, si è lasciato andare comeplimentandosi con Signorini, il rivale di Milly Carlucci. “Io non guardo quasi mai la televisione, però, per l’occasione ho guardato il programma di Milly Carlucci e quando c’era la pubblicità guardavo la concorrenza e vedevo quello di Signorini perchè si sono scontrati due mondi diversi ed è importante anche il risultato di questo perchè il realismo che è quello del reality si è incontrato con il surrealismo che è il programma della Carlucci” – spiega. Poi aggiunge: “E’ più curioso vedere una cosa normale, reale seppur magari presentata in maniera egregia da Signorini che è stato, forse, il conduttore più bravo del Grande Fratello fino ad oggi, però, poi, scontrarsi con la fantasia. Vedere che dietro ad una maschera ci può essere il nulla, ci può essere chiunque, ecco lì interessa ed ecco perchè c’è stato questo risultato importante”, spiega Radini Tedeschi apprezzando la trasmissione.

