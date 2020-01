Unicorno, chi è?/ Video, indizio: è l’animale preferito di… (Il cantante mascherato)

L’Unicorno fornirà quel pizzico di magia al “Il cantante mascherato”, la nuova trasmissione targata Rai Uno e condotta da Milly Carlucci, che vede sfidarsi otto concorrenti a colpi di canzoni dietro a un bizzarro e insolito travestimento. Fra le maschere in gara, dunque, ci sarà anche quella, compresa di costume scenico, che riprodurrà le fattezze tipiche di un… unicorno. “Unicorno è un animale fantastico che appare solo agli occhi delle persone più pure – hanno commentato da dietro le quinte del programma i suoi autori –. Ha registrato le clip in esterna in un bosco, dove vive isolato. Mistero allo stato puro, Unicorno assomiglia al personaggio che lo nasconde, sia dentro che fuori”. Difficile cogliere un indizio a tal proposito, anche se la stessa conduttrice e padrona di casa del nuovo format di Rai Uno, Milly Carlucci, ha rivelato i numeri complessivamente raggranellati da coloro che prenderanno parte al programma. “46 partecipazioni a Sanremo. 5 vittorie nello stesso Festival. 250 milioni di dischi. 70 programmi condotti. 25 film interpretati. Concerti in oltre 30 paesi. 88 album pubblicati e tantissime ore di televisione”. Tante le ipotesi che sono affiorate sui social network, in particolare sul profilo Instagram ufficiale de “Il cantante mascherato”.

UNICORNO, CHI È? LE IPOTESI SOCIAL

Proprio su Instagram, sono sorte le ipotesi più disparate in merito alla possibile identità del cantante che si cela dietro la maschera dell’Unicorno. Ad esempio, c’è chi sostiene con forza che sotto il costume si nasconda la cantante Federica Carta, ex concorrente del talent show Amici. Il motivo? Non soltanto il carattere solare, ma anche e soprattutto il fatto che l’artista riconosce nell’unicorno il suo animale preferito. Trattandosi, tuttavia, di una creatura fantastica, qualcun altro ha ipotizzato la presenza di Cristina D’Avena dietro quella maschera, considerata la sua provenienza da un mondo magico e apprezzato dai più piccoli. Altri nomi? Ornella Muti, Orietta Berti, Nina Zilli e… Valerio Scanu (chi l’ha detto che debba per forza essere una donna?). Intanto, Milly Carlucci ha lanciato un video sui profili social de “Il cantante mascherato”, cliccatissimo, nel quale scherza sul mistero che avvolge l’Unicorno, ma senza rivelare alcun indizio prezioso per giungere a comprendere il nome dell’artista che adotterà tale travestimento in trasmissione. Tra poche ore, tuttavia, potremmo saperne di più.

UNICORNO, CHI È? L’INTERVISTA AL CANTANTE MISTERIOSO

Per cercare di indagare in maniera ancor più approfondita, il settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” ha intervistato il cantante misterioso che si esibirà a partire da questa sera con indosso la maschera da coniglio. Le sue dichiarazioni, in apparenza, non contribuiscono, tuttavia, a fornire indizi utili. “Sono molto felice della maschera che mi è stata assegnata. Scomoda da indossare? No, niente di più facile e divertente – ha asserito –. Ho sempre sognato di essere un unicorno. Perché? Beh, mi sento una persona magica, in grado di portare fortuna”. Tuttavia, “provare a non farmi riconoscere è davvero una bella sfida… Non sono un unicorno che passa inosservato”. Quando gli si domanda un ulteriore indizio per provare a svelare la sua identità, l’artista non ha esitazioni nel replicare come segue: “Sono un unicorno e porto fortuna… Che altro vuoi sapere?”. Insomma, anche in questo caso nessuno sconto e poco materiale su cui elaborare teorie. Toccherà provare a drizzare le antenne nel corso della sua esibizione e provare a riconoscere qualche inflessione o acuto tipico del suo timbro vocale.





