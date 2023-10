Signorini incastra Heidi Baci al Grande Fratello/ “Mai stata chiara con Varrese. Non siamo imbecilli!”

Alfonso Signorini incastra Heidi Baci al Grande Fratello 2023: caos in diretta

L’ingresso di Genti Baci, padre di Heidi Baci, al Grande Fratello 2023 ha scatenato scontri, lacrime e forti conseguenze. L’uomo ha utilizzato parole molto forti contro Massimiliano Varrese, trovando dalla sua parte senza alcuna obiezione sua figlia Heidi. Proprio questo atteggiamento ha spiazzato Alfonso Signorini, memore del fatto che pochi minuti prima dell’ingresso del padre Heidi diceva di essere fortemente attratta da Varrese.

Dopo aver dunque difeso Varrese dalle parole troppo forti del padre di Heidi, Signorini fa notare questo cambiamento repentino alla gieffina.

Signorini contro Heidi: “Hai cambiato versione su Massimiliano molte volte”

“Avevo già messo una pietra sopra prima che venisse mio padre”, dichiara Heidi in diretta, ma dallo studio Signorini replica: “Non era così chiaro a noi questa cosa francamente. Perdonami ma tu hai cambiato le carte in tavola totalmente eh! Non siamo tutti una massa di imbecilli che non capiscono la realtà, tutto sembrava fuorché tu volessi metterci una pietra sopra, anzi prima hai detto che ti piaceva moltissimo. Invece poi questo incontro…” “Come fai a passare dalla A alla Z?” incalza allora Signorini. Lei chiude: “Bisogna contestualizzare la situazione, non mi sembrava carino farlo passare come un uomo opprimente”

