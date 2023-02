Signorini incastra Tavassi: spunta il messaggio a Martina Nasoni prima del GF Vip/ La reazione di Micol

Signorini incastra Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip: Martina Nasoni svela il contenuto dei loro messaggi

Signorini incastra Edoardo Tavassi nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Lo fa tirando in ballo un messaggio che il gieffino ha inviato a Martina Nasoni un po’ di tempo fa. È stato proprio Edoardo a svelare qualche giorno fa di aver già conosciuto in passato Martina per aver scambiato con lei qualche messaggio, senza specificare cosa si sono detti. In questa occasione Tavassi ha anzi sminuito, parlando di simpatia ma senza fare alcun cenno a un possibile interesse per lei.

Di fronte a queste parole Micole è apparsa infastidita, dicendo ‘fuori luogo’ questa sua rivelazione quasi costretta per fare il ‘figo’. Signorini non si lascia sfuggire la perla e anzi la ritira in ballo in diretta, incastrando però Tavassi.

Martina Nasoni: “Ecco cosa mi ha scritto Tavassi”, Micol…

Signorini chiede infatti a Martina Nasoni che cosa sia accaduto con Edoardo e lei non fa che aggravare la situazione: “In realtà non ci siamo mai incontrati. Lui un giorno mi ha inviato su Instagram un bradipo al che io chiedo cosa vuole dirmi con questa immagine e lui mi risponde che era una tecnica per ottenere la mia risposta”. Si intende dunque che si tratta di una tecnica di ‘abbordaggio’ che però non è andata a buon fine, fa notare lui. La faccia di Micol di fronte a queste inediti rivelazioni non è delle più felici, anche se la ragazza nega di essere infastidita dalla cosa. Edoardo si dice infine preoccupato…

