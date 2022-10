Signorini: “Marco Bellavia ai provini del GF Vip non ci ha detto che stava male”/ “Ho sbagliato”

Alfonso Signorini: “Marco Bellavia non ci ha detto che stava male ai provini del Grande Fratello Vip”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 si apre con un’ampia parentesi dedicata a Marco Bellavia, aperta da una lunga premessa di Alfonso Signorini. Il conduttore ha definito quella vista una ‘pagina orrenda della televisione italiana’, ammettendo poi che a sbagliare è stato anche lui insieme agli autori. “È colpa anche nostra che non ce ne siamo accorti. – ha dichiarato il conduttore, spiegando che – Non ne ha mai parlato nei suoi due provini e io non l’ho scorto stranamente, perché io solitamente lo leggo negli occhi ma questa volta non ci sono riuscito.”

La premessa di Alfonso Signorini è poi proseguita, attaccando anche il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022: “I concorrenti hanno avuto un comportamento orrendo fatto di indifferenza, egoismo, mancanza di empatia, nonostante lui avesse lanciato un SOS di aiuto, mostrando un’indifferenza al dolore che lascia sgomenti. La colpa è anche nostra perché non ci siamo accorti della sofferenza di Marco.”.

E ha concluso: “Il dolore di Marco è il dolore di tutti, perché quante volte è capitato a noi di soffrire in un angolo senza che nessuno ci dica ‘Come stai?’ Potrebbe far schifo, sì, è sicuramente un pugno nello stomaco.”

