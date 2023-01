Signorini punge Oriana: “Daniele è stato un ripiego bello e buono”/ Lui sbotta: “Faccio un passo indietro”

Alfonso Signorini punge Oriana al GF Vip: “Daniele Dal Moro è stato un ripiego bello e buono”

Oriana Marzoli preferisce Luca Onestini o Daniele Dal Moro? È il dubbio che viene affrontato nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini punge la venezuelana, facendole notare di aver fatto passare Daniele per un “ripiego bello e buono”.

Oriana però spiega che le immagini viste sono state travisate: “Stavo provando a fare pace con Luca, lui era arrabbiato con me ma non è che ci stavo provando con lui”. L’imbarazzo tra i presenti non manca ma Onestini appoggia la versione di Oriana: “Se io potessi fare qualcosa con Oriana potrei benissimo se lei vuole. Io e lei giochiamo, come fanno due bambini, ma è così dalla prima settimana.”

Daniele Dal Moro però, di fronte a queste immagini, non sembra particolarmente sorpreso, anzi. “Agli occhi miei è palese che ad Oriana piaccia Luca e che la cosa sia anche reciproca. – ha esordito Dal Moro – Secondo me Luca non è nella posizione di avvicinarsi a Oriana per tutto lo storico con Nikita. Il modus operandi di Oriana qui dentro non mi piace, partendo dal fatto che lei è liberissima di fare come vuole, io mi sono avvicinata a lei quando entrambi ci siamo detti d’accordo a vivere tutto con leggerezza. Qualora le cose diventassero più serie io farei un passo indietro.” ha chiarito il gieffino.

