Signorini rivelazione choc/ “GF Vip lungo sei mesi? E’ stata un’idea di Silvio Berlusconi”

Alfonso Signorini rivelazione su Silvio Berlusconi e il GF Vip

Alfonso Signorini e Silvio Berlusconi erano legati da una forte amicizia, e un ottimo rapporto professionale. Il conduttore, questa mattina allo speciale del TG5, ha svelato che a voler prolungare il GF Vip a sei mesi è stato proprio il Presidente: “In tanti dicono ‘Eh, ma la durata monstre del Grande Fratello Vip‘. Ma sapete chi l’ha inventata? L’ha inventata Silvio Berlusconi! “

Come riporta Biccy, il conduttore ha aggiunto: “Lui mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio‘. E io gli rispondevo: ‘Presidente, ma come si fa ad andare avanti fino a luglio? Non si può!’. E lui mi diceva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare‘. E glielo riferiva anche a Pier Silvio. Alla fine, abbiamo cominciato l’esperimento di andare in onda quattro mesi, poi cinque e infine sei. A sei mesi ci siamo fermati. Ogni volta che ci fermavamo mi chiamava: ‘Ma è già finito il Grande Fratello Vip?” ha concluso Alfonso Signorini ricordando Silvio Berlusconi.

Signorini e il ricordo di Silvio Berlusconi: “Curava ogni dettaglio”

Ai microfoni del TG5, Alfonso Signorini ha lodato la professionalità e il forte senso del dovere di Silvio Berlusconi. Il conduttore, come riporta Biccy, ha ricordato un episodio: “Tu non sai quante volte ha chiamato nei neri pubblicitari per farmi cambiare il colore della cravatta perché non gli andava giù. Magari a me piaceva avere le cravatte un po’ più bizzarre, forti nei colori.”

E aggiunge: “Lui chiamava e diceva: ‘Dite ad Alfonso di mettere una cravatta più sobria, è su Canale 5, lui è una figura istituzionale‘. Curava anche questi dettagli. Una sera durante la diretta mi ha visto un po’ alterato. Mi ha chiamato il mattino seguente e mi ha detto: ‘Ma eri un po’ stanco ieri sera?!‘. Ed io gli ho risposto: ‘Presidente, il Grande Fratello è un programma esposto, in onda devi trasmettere serenità. Però, a volte, le critiche che ricevi, anche se fai finta di niente, ti fanno male‘. E lui: ‘Caro Alfonso, sai, quelle sono comprese nel cachet‘. E mi ha strappato un sorriso” ha concluso Signorini.

