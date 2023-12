Signorini: “Televoto truccato al GF? Se così fosse non sarebbe uscito Mirko”/ “Era una dinamica fortissima!”

Alfonso Signorini svela perché Mirko Brunetti è stato eliminato al Grande Fratello 2023

Il televoto di sabato scorso del Grande Fratello 2023 ha decretato l’eliminazione definitiva di Mirko Brunetti. Un esito che ha lasciato basito pubblico e Casa, che credeva ormai certa l’eliminazione di Anita Olivieri (tra i due effettivamente lo scarto è stato dell’1%). E mentre qualcuno, come Perla Vatiero, è ancora convinto che Mirko non sia stato realmente eliminato ma sia invece nascosto in qualche parte della Casa, Alfonso Signorini ha rivelato le motivazioni per le quali è invece stato il meno votato dal pubblico.

“Perché è stato eliminato? Perché lui non ha scelto tra Perla e Greta, – he esordito Signorini a Pomeriggio 5, aggiungendo – voleva tenere il piede in due scarpe ma non perché fosse uno stratega ma perché non voleva ferire nessuna delle due. Per un eccesso di bontà che non è arrivato al pubblico.”

Il comportamento di Mirko Brunetti nei confronti delle sue due ex fidanzate sarebbe dunque stato penalizzante al punto tale da garantirgli l’eliminazione dal programma. Proprio lui che è entrato in gioco prima di Perla e Greta. E a proposito di gioco e dinamiche, Signorini ne ha poi approfittato per lanciare una stoccata a chi accusa il Grande Fratello di manipolare televoti a proprio piacimento: “Ci accusano a volte di manipolare il televoto, ma noi ad esempio con questo televoto abbiamo perso una dinamica che era fortissima, quindi!” ha chiarito.











