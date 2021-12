Signorini zittisce Sonia Bruganelli, lei lascia lo studio/ GF, caos dietro le quinte!

Perde le staffe Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip e se la prende anche con Sonia Bruganelli. In studio si apre un nuovo capitolo su Alex Belli e Soleil Sorge, con un confronto a distanza tra i due. Ad un certo punto il conduttore chiede l’opinione di Sonia Bruganelli che viene però interrotta da Alex e non riesce ad argomentare il suo pensiero. In questa confusione interviene allora uno stizzito Signorini che chiede silenzio per intervenire. Sonia, che non ha avuto modo di dire la sua come lo stesso Signorini aveva chiesto, sbotta e chiede di poter parlare: “No basta!”, replica lui. “Ma non ho parlato, se non mi fai parlare…”. “Come ti ho dato la parola posso anche togliertela! Tu sei qua, se io ti dico parla tu parli, se io ti dico ‘un attimo’ tu mi lasci parlare!” Finisce dunque per zittirla, ignorando le sue lamentele.

Federica Calemme, gaffe di Alfonso Signorini/ "Non so chi sia e come si chiama"

Un comportamento che non solo è stato criticato dal web ma che ha portato la Bruganelli ad abbandonare immediatamente lo studio. Dal web arrivano un fiume di indiscrezioni secondo le quali la Bruganelli avrebbe discusso, insieme al suo manager, con Signorini dietro le quinte e minaccerebbe ora il definitivo addio al programma a gennaio.

LEGGI ANCHE:

Magalli condannato dopo querela di Adriana Volpe/ "Pagherò, ma Signorini..."Sonia Bruganelli contro il "Manila pensiero"/ Lorenzo Amoruso attacca "ego smisurato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA