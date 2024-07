Cinque protagonisti di Temptation Island 2024 nel cast dei concorrenti del Grande Fratello 2024? L’indiscrezione

Anche quest’anno gli autori del Grande Fratello 2024 sembrano intenzionati a puntare, per il cast di concorrenti, ai protagonisti di Temptation Island. L’ultima edizione, d’altronde, sta ottenendo grandi ascolti e un forte successo anche nel popolo del web, che commenta con passione le vicende delle coppie protagoniste. Lo scorso anno, la partecipazione di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti al Grande Fratello è stata un gran colpo per Alfonso Signorini, tanto che proprio Perla ha poi vinto il programma.

In virtù di questo successo, il conduttore sarebbe dunque pronto a puntare su alcuni dei protagonisti di Temptation Island 2024 per il suo nuovo Grande Fratello. Stando alle indiscrezioni lanciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, sarebbero 5 i protagonisti finiti nel mirino per il prossimo GF.

“Ecco i 5 di Temptation Island 2024 che potrebbe vedere al Grande Fratello 2024”

“Ecco il GF su chi avrebbe buttato gli occhi – si legge nella segnalazione di Venza su Instagram, che dunque fa i nomi di – Lino, Alessia, Maika, Raul e Martina. Tra di loro ci sono sicuramente i futuri concorrenti del GF, tutto molto scontato”. Effettivamente, quelle di Lino e Alessia e Raul e Martina sono le due coppie che più stanno facendo discutere a Temptation Island 2024. La prima ha avuto il suo falò di confronto proprio nell’ultima puntata, ma presto si rivedrà per un secondo confronto dopo la rottura. Maika è, invece, la tentatrice di Lino, che ha mostrato grande carattere in questa avventura. Raul e Martina, invece, stanno ancora affrontando il loro percorso e non sappiamo se siano usciti insieme dal programma oppure no. Non resta che attende le prossime settimane per scoprire non solo il finale per le due coppie, ma anche se qualcuno dei nomi citati entrerà nella Casa di Cinecittà a settembre.