Silente Vs Grindelwald/ Il cuore al centro di Animali fantastici e dove trovarli

Silente Vs Grindelwald rappresenta il cuore del secondo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli. Quest’ultimo film verrà trasmesso su Canale 5 nella prima serata di oggi, martedì 14 aprile 2020, e spinge grazie al suo titolo a fare una profonda riflessione su queste due centrali del prequel di Harry Potter. Da un lato abbiamo infatti Albus Silente, che stasera vedremo nei panni di un semplice docente e non in quelli del Preside di Hogwarts. Dall’altro abbiamo invece Gilbert Grindelwald, un precursore di Tom Riddle (Voldemort), ovvero il mago oscuro più potente dell’epoca di cui fa parte Potter. Anche se la figura di Grindelwald verrà sviluppata solo nel secondo spinoff della saga, quando il personaggio di Johnny Depp ritornerà in seguito agli eventi narrati nel finale del primo capitolo. In Animali fantastici e dove trovarli, Grindelwald appare infatti per giurare vendetta a Scamander e rivelare al tempo stesso di aver deciso di rendere pubblica l’esistenza della magia. Nel secondo libro e nelle tante dichiarazioni rilasciate dall’autrice J.K. Rowling abbiamo scoperto in realtà che il rapporto fra il mago oscuro e Silente riguardava anche il lato fisico. “Il loro rapporto era incredibilmente intenso”, dice la Rowling negli extra del dvd Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald, “era appassionato ed era una storia d’amore. Ma, come accade in ogni rapporto – che sia gay, etero o qualsiasi altra etichetta vogliamo metterci – non si può mai sapere, davvero, ciò che sta provando l’altra persona. Non lo puoi sapere, puoi credere di saperlo”.

Silente Vs Grindelwald, sfida tra bianco e nero

Bianco e Nero, magia bianca, magia oscura. La battaglia senza esclusione di colpi fra Silente Vs Grindelwald sarà evidente in tutti i libri di J. K. Rowling e nella loro trasposizione cinematografica. Il legame fra Albus Silente e Gellert Grindelwald però verrà messo in luce solo in Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, in cui scopriremo che i due si conoscevano già da diverso tempo. Gellert è infatti un personaggio malvagio, manipolatore e calcolatore, molto diverso dal più pacato e saggio Silente. Il nome del primo comparirà inoltre In Harry Potter e la Pietra Filosofale, anche se l’autrice rivelerà qualcosa di più sul suo conto solo in seguito. Nel primo capitolo della saga del maghetto infatti il personaggio emerge grazie alle figurine delle Cioccorane di Silente, in cui si parla della sconfitta del mago oscuro. In Harry Potter e I Doni della Morte invece si scopre che Grindelwald è stato uno studente di Durmstrang e che è stato espulso quando era sedicenne, a causa di alcuni esperimenti inquietanti. Anche se questo non gli impedirà di continuare a coltivare la sua smania di potere, anche quando si trasferirà a Godric’s Hollow, dove conoscerà Silente e la sua famiglia. In quegli anni, Albus tra l’altro è già il mago più potente di Hogwarts, anche se la sua ascesa nel mondo della magia coinciderà con una serie di tragedie familiari.



