SILVANA CERCA SUO PADRE ALDO/ Lui: “Non voglio vederla”, poi apre! (C’è posta per te)

Silvana è davvero delusa dal comportamento di suo padre che, piuttosto di conoscerla e tentare ad avere un rapporto seppur dopo 50 anni, teme di stravolgere la vita di sua moglie Maria e dei suoi figli. A C’è posta per te questo scatena uno scontro tra le due parti, infatti Silvana dichiara “Colmarlo con lui questo amore? No, preferisco colmarlo con l’amore dei miei figli e dei miei nipoti!” Aldo e Maria battono le mani in modo sarcastico, allora interviene Maria, chiedendo di non litigare. “Io non riesco a capire allora perché chiamarci se non può esserci un dialogo” afferma la nuova compagna di Aldo, ma Silvana dichiara “Io mi sento per l’ennesima volta abbandonata così!” Maria cerca di mediare, facendo di capire all’uomo che così facendo si tratta dell’ennesimo abbandono ma lui non cede e chiude la busta. Pochi istanti però per cambiare idea: alla fine la busta si apre! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Silvana cerca suo padre: “Mai visto in 50 anni”

Dopo la sorpresa di Francesco Totti, C’è Posta per te continua con la storia di Silvana e Iside. Sono mamma e figlia e chiamano perchè quando mamma la guarda piange sempre perché pensa a suo padre Aldo. Silvana ha 50 anni ma non ha mai visto suo padre, pur portando il suo cognome. La madre l’ha portata alla luce giovanissima, non ancora maggiorenne. Dalla nascita sino ad oggi, l’uomo non l’ha mai cercata. Lui a 18 anni ha trovato il fratello di suo padre ma, come lei, non aveva rapporti con l’uomo. Silvana sa però che suo padre si è fatto un’altra famiglia, sta da molti anni con la stessa donna, Maria, dalla quale ha avuto tre figli. “Se lo cerco oggi è solo per chiudere un capitolo della mia vita” fa sapere la donna, poi Maria De Filippi annuncia “Io l’ho trovato”.

Silvana vede suo padre Aldo per la prima volta a C’è posta per te

Aldo e Maria vivono in provincia di Asti, a Valfrena. È la prima volta che Silvana vede suo padre nella sua vita e svela “Non me lo immaginavo così”, racconta. Poi la conferma: Aldo e Maria hanno accettato l’invito e sono in studio. All’apertura della busta, entrambi comprendono subito chi c’è dall’altra parte. Dopo una breve introduzione di Iside è Silvana a prendere la parola, raccontando la difficoltà di crescere senza di lui. “Non ci sei mai stato, una lettera, una telefonata da te non l’ho mai ricevuta” dichiara la donna. “Io vorrei capire il perché di questa tua assenza in tutti questi anni!” sbotta la donna.



