Silvana Curcio, chi è la fidanzata Biagio D’Anelli/ “Sono innamorato, stiamo insieme”

Chi è Silvana Curcio?

Silvana Curcio è la fidanzata di Biagio D’Anelli, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. L’ex gieffino è felicemente innamorato di Silvana, che in passato ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia nel mondo. A rivelare l’esistenza di una storia è stato proprio Biagio che, ospite del salotto di Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, ha confessato: “sono stato zitto per mezz’ora perché la mia testa e il mio cuore sono ancora in Germania: è la prima volta che vado io da una donna, chi mi conosce sa cosa vuol dire. Lo dico pubblicamente: sono innamorato, stiamo insieme da due mesi”.

Ma chi è Silvana Curcio? La ragazza in passato ha partecipato ad un concorso di bellezza molto noto. Silvana, infatti, è stata tra le 40 candidate al titolo di Miss Italia nel Mondo 2004. Si tratta dello spin-off del concorso di bellezza di Miss Italia che si è tenuto il 29 giugno del 2004 presso le Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme. Purtroppo Silvana non ha vinto quell’edizione che vide trionfare la venezuelana Silvana Santaella.

Silvana Curcio e Biagio D’Anelli stanno ancora insieme?

La vita sentimentale di Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, è nota agli appassionati di tv e gossip. L’ex gieffino, per intenderci della versione NIP, è stato legato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Da diverso tempo però il suo cuore batte solo per la bellissima Silviana Curcio a cui è legato da alcuni mesi. La giovane donna ha origini calabresi ed è una grandissima fan di Eros Ramazzotti.

Non solo, è molto appassionata di calcio. Proprio in occasione degli Europei di Calcio 2021 la modella ha confessato: ” tra Italia e Germania non ho dubbi: il mio cuore batte per gli azzurri. Non ho una seconda squadra, come molte altre miss. Voglio solo che vinca l’Italia”. Una previsione azzeccata visto che gli azzurri di Roberto Mancini hanno vinto il titolo europeo battendo proprio gli inglesi durante la finale!

