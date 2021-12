Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli/ “Non andrò in Tv”, ma lui e Miriana…

Silvana Curcio da alcuni giorni sarebbe ormai la ex fidanzata di Biagio D’Anelli. L’opinionista e concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, avrebbe preso la decisione di lasciarla in diretta televisiva, con un appello fatto ad una delle tante telecamere sparse per la spiatissima Casa di Cinecittà: “Lascio la mia fidanzata, sono single e faccio quello che voglio”, aveva detto durante uno sfogo con Miriana Trevisan.

Da quel momento Biagio ha assunto un atteggiamento nuovo nei confronti di Miriana ed anche quest’ultima ha deciso di lasciarsi andare del tutto, concedendosi ad una serie di baci alla luce del sole. Ma intanto, come ha reagito la fidanzata Silvana? L’avvicinamento tra Biagio e Miriana non poteva che avere delle conseguenze sul loro rapporto. Alla showgirl l’opinionista aveva raccontato che i due convivevano in Germania, mentre lui faceva la spola tra Stoccarda e l’Italia. Lei, che proprio in terra tedesca rappresentò l’Italia come Miss nel 2004, lavora come imprenditrice nella città della Germania meridionale.

Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli: lei non intende andare in tv

Qualcosa però negli ultimi mesi è cambiato e Silvana Curcio, secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000 – ma poi smentite dalla diretta interessata – avrebbe deciso di lasciare l’uomo a distanza. Un rumors successivamente smentito a mezzo Instagram, ma nel frattempo ad essere stata lasciata sarebbe stata proprio la stessa Curcio.

Silvana nei giorni scorsi aveva spiegato di non avere rilasciato alcuna dichiarazione pubblica ed aveva commentato su Instagram, in una sua Story: “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”. Chi, dunque, si attende un confronto tra la donna ed il suo ex, a quanto pare rimarrà deluso. Fatto sta che la loro storia, in corso dal 2019, meriterebbe senza dubbio un epilogo migliore di quello che ha avuto. La donna tuttavia si è blindata anche su Instagram rendendo il profilo inaccessibile e non ha voluto rilasciare ulteriori chiarimenti. Biagio, dal canto suo, aveva commentato nei giorni scorsi: “Se esco lunedì, analizzerò quello fuori (la storia con Silvana Curcio, ndr), mi assumerò le responsabilità. Se si dovesse chiudere, la aspetterò e me la bacerò privatamente”. Il bacio, in realtà, è arrivato proprio nelle passate ore.

