Silvana Giacobini ha impreziosito il pomeriggio di Rai Uno – ospite a La Volta Buona – con numerosi racconti relativi alla sua carriera. Incalzata da Caterina Balivo, è riuscita anche a raccontare qualcosa che riguardi il suo privato; circostanza rara dato che la conduttrice ama mantenere alto il livello di privacy. Il racconto si è concentrato in particolare su sua figlia Elisabetta.

Silvana Giacobini a La Volta Buona: “Ho perso mio marito 5 anni fa…”/ “Sogno di diventare nonna”

La figlia di Silvana Giacobini, Elisabetta, ha fatto una scelta di vita importante e che la madre condivide pienamente. “Molte ragazze di oggi non vogliono sposarsi e avere figli, così come mia figlia ed io la apprezzo per questo. Perchè? Si tratta di una scelta, della libertà di scegliere”. Queste le parole della conduttrice a proposito di sua figlia Elisabetta; Silvana Giacobini ha però ammesso che qualcosa possa cambiare anche perchè lei, amante dei bambini, sogna di avere un giorno dei teneri nipotini da crescere. “Non è ancora detta l’ultima parola…”. (agg. Valerio Beck)

Candido Montini: analisi del DNA a tappeto a Garzeno/ Il 76enne morto con diverse coltellate all'addome

Silvana Giacobini e la vita privata: chi sono il marito Piero e la figlia Elisabetta

Silvana Giacobini, che è ospite oggi pomeriggio della nuova puntata de La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, è una giornalista, scrittrice e opinionista. È una delle “regine” della cronaca rosa italiana ed internazionale e in passato ha avuto modo di intervistare personaggi del calibro di Gianni Versace e Hillary Clinton. Una longeva esperienza in televisione soprattutto nel ruolo di opinionista nei salotti del piccolo schermo, sempre nel segno del gossip al punto da fondare nel 1995 il celebre settimanale Chi, attualmente diretto da Alfonso Signorini.

Chi è Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan: le figlie Nina e Olivia/ “L’ho obbligato a sposarmi…”

Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Silvana Giacobini? A livello sentimentale le informazioni sono sporadiche, essendo molto riservata a dispetto invece della sua indubbia popolarità nel mondo della televisione. Sappiamo però che è sposata da anni con il marito Piero, “un piemontese che ho conosciuto a Roma e poi si è trasferito a Milano per lavoro“, come da lei dichiarato in un’intervista rilasciata a Il Giorno nel 2016. Inoltre, è madre di una figlia di nome Elisabetta, della quale però non si conoscono ulteriori informazioni a riguardo, essendo probabilmente estranea al mondo dei riflettori.