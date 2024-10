Il salotto de La Volta Buona ha accolto una donna che da decenni domina la scena del piccolo schermo, pioniera della conduzione. Stiamo parlando di Silvana Giacobini che, condividendo il divano con Caterina Balivo, si è lasciata andare al racconto dei tratti fondamentali della sua carriera partendo dagli esordi. “Io scoperta da Gianfranco Funari, mi ha insegnato molto ed è stato il primo a lasciarmi una rubrica, anche molto importante. Lui mi disse: ‘Non lo vedrai mai più 45 di share’. Lui sapeva ciò che la gente voleva sentire, sapeva interpretare il sentimento comune e spiegava le cose anche in modo molto semplice”.

SILVANA GIACOBINI, CHI E’ LA FIGLIA ELISABETTA/ La conduttrice: “Non vuole sposarsi e avere figli, però…”

Proseguendo nel suo racconto, Silvana Giacobini si è espressa con parole toccanti a proposito di Mia Martini; immensa cantante tristemente scomparsa diversi anni fa. “Mimì ha avuto una vita difficilissima, io ancora la rimpiango; ancora oggi mi emoziono ascoltando le sue canzoni. Era una meraviglia, che oggi non c’è più…”.

Candido Montini: analisi del DNA a tappeto a Garzeno/ Il 76enne morto con diverse coltellate all'addome

Silvana Giacobini a La Volta Buona: “Considero intrusive le domande sulla mia vita privata…”

Di Silvana Giacobini si conoscono innumerevoli tappe professionali ma, come sottolineato dalla stessa Caterina Balivo, poco si conosce della sua vita privata: “Di te si sa poco, cosa vogliamo dire oggi in più?”. La conduttrice ha confermato come sia lei stessa a gestire con cura la sua privacy, sottolineando: “Ogni domanda è intrusiva…”. Silvana Giacobini ha così introdotto brevemente alcune curiosità riguardanti la sua vita privata: “E’ molto semplice, ho perso mio marito 5 anni fa dopo 40 anni di matrimonio, ho una figlia e sono felice di essere madre…”.

Chi è Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan: le figlie Nina e Olivia/ “L’ho obbligato a sposarmi…”

Silvana Giacobini ha poi spiegato come sia felice che sua figlia, in qualità di donna libera, abbia per ora scelto di non sposarsi e non avere figli. La conduttrice ha però ammesso di sognare dei nipotini: “Non è detta l’ultima parola, anche perchè io vorrei tanto diventare nonna…”.