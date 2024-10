Silvana Giacobini, chi è la conduttrice e giornalista: in passato è piaciuta ad Alberto Sordi

Tra gli ospiti di oggi giovedì 17 ottobre 2024 di La volta buona di Caterina Balivo troveremo Silvana Giacobini, nota scrittrice e giornalista che ha vissuto una grande carriera, fatta di soddisfazioni personali e traguardi tagliati. Riguardo alla vita sentimentale di Silvana Giacobini, sappiamo che in passato è stata corteggiata dal celebre comico Alberto Sordi, anche se lei non ha mai ricambiato l’interesse nei confronti del compianto attore romano.

Silvana Giacobini nella vita ha poi trovato l’amore con Piero, con il quale ha costruito una famiglia e dal loro amore è nata anche la figlia Elisabetta, anche se non si hanno molte altre informazioni a riguardo sulla famiglia della giornalista, che ha sempre tenuto lontani i gossip sul suo conto. Nata a Roma, negli anni Silvana Giacobini si è poi trasferita a Milano, dove vive con la sua famiglia ancora oggi

Silvana Giacobini e la grande carriera passata anche dalla tv

La grande carriera di Silvana Giacobini è trascorsa tra giornali e anche tv, fu lei a fondare il settimanale Chi nel 1994, dispensando notizie di gossip con la rivista che ha gestito fino al 2005, divenendo poi volto e penna di Diva e donna.

Non solo giornali, la carriera di Silvana Giacobini si è sviluppata anche su altri fronti, visto che la giornalista ha ricoperto il ruolo di opinionista in svariate trasmissione televisive, da Buona Domenica a Quelli che il calcio, passando per L’Isola dei famosi e Domenica In, ma anche Ballando con le stelle. Insomma, nella vita di Silvana Giacobini non è mancato proprio niente e negli ultimi anni ha scritto diversi libri, un’opera su tutte è Albertone, un viaggio nella vita di Alberto Sordi, l’amico di una vita che ha avuto modo di conoscere in maniera molto approfondita nel corso degli anni.

