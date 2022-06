Silvano, Cugini di Campagna gaffe a Isola/ “Nick Luciani senza di te la Fattoria…”

Silvano de I Cugini di Campagna gaffe a L’Isola dei Famosi

Silvano de I Cugini di Campagna fa una gaffe a L’Isola dei Famosi 2022 nel salutare Nick Luciani. Il fondatore del gruppo musicale pop italiano nato nel 1970 a Roma regala un altro divertentissimo scivolone durante la diretta del reality show condotto da Ilary Blasi scambiando l’isola per un altro reality di Mediaset. “Adesso stai tornando. Sei bello, senza di te la fattoria non so che poteva fare” – dice Silvano in compagnia di Tiziano e Ivano, gli altri componenti della band. La gaffe è servita con Vladimir Luxuria che prende la parola dallo studio precisando: “questo reality non è la fattoria, è l’isola dei famosi”. Il fondatore de I Cugini di Campagna replica: “lo so, ma non capisco più nulla”.

Silvano de I Cugini di Campagna: “Nick Luciani tra La Fattoria e L’isola dei Famosi”

Intanto Ilary Blasi in studio divertita dalla gaffe di Silvano dei I Cugini di Campagna domanda: “ma che ha detto? Che siamo a La Fattoria?”. Non solo, la padrona di casa fa una domanda citando i nomi di tutti i componenti della band: “Silvano, Tiziano, Ivano, ma Nick tu non c’entri niente? Ti chiamano Niccano?”.

Ma non finisce qui, visto che anche Nicola Savino nel salutare Nick Luciani, eliminato proprio nella finale al televoto contro Mercedesz Henger, rivela: “sei durato tantissimo, ma è arrivato finalmente il momento in cui “Nick torna a casa sua”.

