Silvia Cipriani e il giallo polizza/ Legale nipote: “Siamo nel campo dell’irrealtà”

Una polizza da 51mila euro nel giallo di Silvia Cipriani: la notizia ha fatto irruzione nel giallo dell’ex postina 77enne scomparsa dalla provincia di Rieti e, dopo l’iscrizione del nipote Valerio Cipriani nel registro degli indagati, ha aggiunto rumore alla vicenda. Intervenuto in collegamento telefonico ai microfoni di Chi l’ha visto?, l’avvocato che assiste l’uomo, Luca Conti, ha dichiarato che quanto trapelato sugli organi di stampa sarebbe del tutto infondato. Silvia Cipriani sarebbe scomparsa dalla sua casa di Cerchiara il 21 luglio scorso e dopo settimane di ricerche sono stati individuati alcuni resti e la sua auto in una zona di campagna in località Scrocco. Una scoperta che ha alimentato gli interrogativi sulla sua sorte tenendo in piedi anche l’ipotesi di un omicidio.

Secondo le ultime notizie emerse, poco prima di sparire Silvia Cipriani avrebbe ritirato la somma, piuttosto importante, e questo supporterebbe l’orizzonte di un presunto movente economico nella ricostruzione di un delitto. Una circostanza che il legale di Valerio Cipriani ha voluto smentire con forza durante il suo intervento nella trasmissione di Federica Sciarelli poche ore fa. Il nipote dell’anziana non ha commentato e non ha risposto alle domande dei giornalisti, come riporta Storie Italiane, ma sarebbe comunque sereno e certo della sua totale estraneità alla vicenda.

Silvia Cipriani, l’avvocato del nipote interviene sulla questione polizza

Nella scorsa puntata di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è tornata sul caso dell’ex postina Silvia Cipriani per approfondire le recenti novità in merito all’esistenza di una presunta polizza assicurativa che l’anziana avrebbe ritirato poco prima della scomparsa. Si tratterebbe di una somma di 51mila euro, riporta La vita in diretta, che la donna avrebbe incassato e che alimenterebbe l’ipotesi di un movente economico dietro la sparizione. Il nipote, Valerio Cipriani, risulterebbe ancora indagato per l’ipotesi di omicidio volontario ma sarebbe sereno e sicuro della sua estraneità ai fatti.

A tal propopsito, l’avvocato che lo assiste, Luca Conti, ha parlato in trasmissione per spiegare i contorni di quanto starebbe accadendo in queste ore: “Il vero mistero – ha dichiarato il legale – è come sia uscita questa notizia assolutamente infondata. Non c’è nessuna polizza assicurativa, nessun fondo pensione. È una polizza infortuni che aveva la signora, e prevedeva un risarcimento pari a 510 euro per ogni punto di invalidità e quindi, considerando il caso estremo della morte, 100 punti, 51mila euro“. Il legale del nipote di Silvia Cipriani ha inoltre precisato che si tratterebbe di “una polizza che nessuno ha ritirato e che al momento nessuno può ritirare. Siamo proprio nel campo dell’irrealtà“. Nessuno, quindi, secondo l’avvocato avrebbe ritirato quei soldi né sarebbero spariti. Ma c’è di più, ha aggiunto ancora Conti: “Nel momento in cui si accertasse in maniera definitiva che si è trattato di un incidente, questi soldi diventeranno parte dell’asse ereditario“.











