Silvia Cipriani, trovato cellulare postina scomparsa/ Nipote smentisce testimone ma…

C’è una importante svolta nel caso della scomparsa di Silvia Cipriani: è stato trovato il suo cellulare. Era nell’abitazione dell’ex postina, il cui cancello risultava aperto dopo la sua scomparsa. Possibile che la 77enne si sia allontanata senza il cellulare? Se lo chiedono coloro che stanno indagando sulla scomparsa. Nel frattempo circolano tante voci tra Poggio Fidoni e la piccola frazione montana di Cerchiara. Anche sul nipote, unico erede dell’anziana. «Mio marito piange tutto il giorno, va a lavorare con la pena nel cuore. sono preoccupata per lui», afferma Tamara Nobili, moglie del nipote di Silvia Cipriani a La Vita in Diretta, scacciando via le ombre che si addensano sull’uomo.

Ha anche espresso la sua teoria che smentisce quanto dichiarato da un’amica di Silvia Cipriani: «Noi crediamo che sia sparita il giovedì sera. La nostra idea è che lei non sia riuscita a tornare dopo aver visto la strada chiusa e potrebbe essersi fatta prendere dall’ansia. Noi pensiamo ad un incidente». Diversa la versione di Graziella, che ribadisce: «Io l’ho vista venerdì 22 luglio, tra le 8.30 e le 8.40. Ho incrociato Silvia che saliva da Rieti e andava verso Cerchiara. Quello che poi è successo non lo so».

TESTIMONE VS TAMARA NOBILI: VERSIONI DIFFERISCONO

La testimone conferma la sua versione a La Vita in Diretta: «Io sono sicura di non confondere il giorno, perché ho gli scontrini del supermercato dove sono andata a fare la spesa. L’orario è delle 9.40. Forse loro sono convinti che Silvia sia rientrata giovedì, ma io l’ho incrociata. Tamara non la conosco, Valerio sì ed è un bravissimo ragazzo. Ma non li ho sentiti». Nel frattempo, in molti ritengono nella piccola frazione di Rieti che qualcuno possa aver fatto del male a Silvia Cipriani per un interesse economico, visto che si parla di una consistente somma di denaro, non dichiarata, che l’ex postina in pensione avrebbe conservato nella sua abitazione. Per molti era ricca, aveva un piccolo tesoretto personale.

Questo stride però con quanto dichiarato dai nipoti, Valerio Cipriani e la moglie Tamara Nobili. Il patrimonio dell’anziana, secondo quanto dichiarato da Tamara, ammonterebbe al solo appartamento a Rieti, invece l’immobile dove risiedeva a Cerchiara è di proprietà del nipote. Dalle indagini patrimoniali è poi emerso che il conto corrente non è cospicuo, del resto percepiva una modesta pensione da ex postina con cui si manteneva e provvedeva alle sue spese. Secondo vox populi, Silvia Cipriani sarebbe riuscita negli anni a raccogliere un gruzzolo consistente, non tracciabile. Ne è convinto, ad esempio, un cugino della donna.











