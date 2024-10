Silvia, Davide e Adele sono i tre figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Per la showgirl e il conduttore sono i gioielli più preziosi della famiglia e per questo motivo, dopo la separazione, hanno deciso di rimanere uniti e in ottimi rapporti. “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una cosa ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti”, ha detto l’ex marito di Sonia Bruganelli parlando appunto della sua storia con la produttrice e dell’amore che li unisce per Silvia, Davide e Adele.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, perché si sono lasciati?/ Il conduttore rivela: "Separazione subita ma..."

La primogenita è Silvia, che nasce nel 2003 dopo un anno di relazione tra la Bruganelli e Bonolis. Un anno dopo è il turno di Davide, oggi calciatore ventenne, che ha fatto parlar di sé per una trasformazione fisica notevole dopo aver affrontato seri problemi alimentari. Il ragazzo era arrivato a pesare 106 chili e solo dopo aver intrapreso uno stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata ha ritrovato la retta via. L’ultima arrivata in casa Bonolis-Bruganelli è invece Adele, oggi spensierata quindicenne.

Elena Sofia Ricci, chi sono i genitori Paolo ed Elena e il rapporto col padre/ "Fui educata per detestarlo"

Il legame speciale tra Sonia Bruganelli e i suoi figli: la commozione per Silvia e…

Mamma Sonia, inevitabilmente, è legatissima a tutti e tre i figli. Con Silvia, però, ha un rapporto speciale, perché nata affetta da cardiopatia e disabilità motoria dopo alcune complicazioni in gravidanza. “La cosa più bella che puoi dare a un figlio è la vita e quando diventi mamma speri di dargli anche la salute”, ha detto la Bruganelli nella sua esperienza a Ballando con le Stelle, parlando dei figli e in particolare modo della situazione che ha vissuto con la sua Silvia, sottoposta ad un intervento urgente appena nata per una malformazione al cuore. Un fatto che ancora oggi tocca e commuove profondamente la Bruganelli e il suo ex marito Paolo Bonolis.