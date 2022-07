Silvia e Giulia Provvedi: dalla tv al cinema?/ Le loro carriere al un punto di svolta…

Le donatella verso un nuovo progetto extra-tv: tutte le curiosità

Possono dirsi tra le sorelle gemelle vip più amate nel mondo dello showbiz made in Italy e in queste ore tornano al centro dell’attenzione mediatica per un sospetto importante progetto in cantiere. Si tratta de Le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi, che nel corso degli ultimi mesi sono apparse immortalate via social in foto e video mentre erano alle prese con quello che sembrava essere il set di una pellicola. E a quanto pare è in cantiere per le gemelle Provvedi un importante progetto cinematografico in arrivo, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Pipol tv via Instagram.

Ebbene sì, stando al curioso rumor ripreso dalla pagina social beninformata, “In queste ore a Silvia e Giulia Provvedi sono chiuse in sala montaggio ma non per registrare una canzone”. E le dirette interessate confermerebbero al momento le curiosità trapelate sul loro sospetto progetto cinematografico all’orizzonte, condividendo sibilline gli hashtag #lacaliforniafilm e scrivendo ‘Colonna sonora’. Le gemelle vip avrebbero girato le scene di “una pellicola molto, molto importante”, pertanto si starebbe aprendo per le due vip “una porta impegnativa e seria che potrebbe cambiare il loro futuro per sempre”, come ripreso dai beninformati delle curiosità del momento.

Silvia e Giulia Provvedi verso il salto di qualità?

Il duo Silvia e Giulia Provvedi debuttava in tv come Le donatella e in quanto concorrenti a X Factor, per poi approdare a L’isola dei famosi 2015, edizione che a suo tempo fu vinta proprio dalle gemelle vip. Insomma, qualora il gossip sull’ingaggio delle gemelle al cinema dovesse rivelarsi veritiero, potrebbe a tutti gli effetti aprirsi una nuova fase professionale per le amate e stimate sorelle cantanti nel ruolo di attrici e interpreti protagoniste del grande schermo, dopo il debutto nel piccolo schermo. Non ci resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni sul duo Le donatella, per saperne di più.

