GIORGIO DE STEFANO, LA CONDANNA: “MA SPERO VERRA’ ASSOLTO QUANDO…”

Chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi? Questo pomeriggio, durante il secondo dei due appuntamenti del fine settimana con gli approfondimenti e le storie di “Verissimo”, faranno il loro ritorno negli studi televisivi di uno dei talk show più iconici delle reti Mediaset le sorelle gemelle Provvedi, Silvia e Giulia, componenti del duo pop delle Donatella e, di recente, anche attrici dopo aver esordito al cinema. Nella preview della puntata che ci accingiamo a vedere, si parla di due donne “sempre unite nelle difficoltà della vita” e che racconteranno gli ultimi sviluppi della loro carriera, oltre che probabilmente pure delle rispettive situazioni sentimentali, con la padrona di casa, Silvia Toffanin: nell’attesa, scopriamo chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, e noto alle cronache col nomignolo di ‘Malefix’.

Per raccontare chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, dobbiamo innanzitutto ricostruire la loro ancora breve ma tormentata love story che la metà del duo delle Donatella aveva giù ripercorso nel salotto televisivo di Canale 5 in più di un’occasione: come sappiamo, infatti, il suo partner è stato condannato a dodici anni di carcere e la sua vicenda giudiziaria era cominciata poco tempo dopo la nascita nel 2020 di Nicole, prima figlia della coppia. Questo ha comportato, da allora, che Silvia la crescesse da sola, facendole in pratica da mamma e da papà: “Nicole per fortuna ha legato tantissimo col padre in questi anni. Andiamo a trovarlo tutti i mesi. Loro due si assomigliano molto” aveva confessato alla Toffanin, dicendosi sollevata per il fatto che tra la bimba e l’uomo il rapporto sia già solido nonostante le poche visite in carcere.

SILVIA PROVVEDI, “LONTANANZA? NO, IL RAPPORTO CON GIORGIO SI E’ RAFFORZATO E…”

Prima di accennare ai reati contestati all’uomo e che hanno portato alla sua carcerazione, per scoprire qualcosa di più su chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, dobbiamo partire al 2018: dopo la fine della liaison della donna con Fabrizio Corona, nello stesso anno la sorella di Giulia aveva incontrato Giorgio ‘Malefix’ De Stefano, imprenditore e, secondo le cronache, figlio illegittimo del boss ‘Don Paolino’, esponente molto noto della ‘ndrangheta calabrese. Con lui era stato amore a prima vista e nel 2020 i due erano diventati genitori di Nicole: tuttavia, solo pochi giorni dopo, era arrivato l’arresto di De Stefano che successivamente sarà condannato a dodici anni e otto mesi per una serie di reati che vanno dall’associazione mafiosa, all’estorsione e il porto illegale di armi. I legali di ‘Malefix’, a seguito della pubblicazione di notizie in merito al loro assistito, avevano fatto pervenire alcune precisazioni come ad esempio quella che De Stefano non riscuotesse affatto il pizzo o intrattenesse rapporto con altre famiglie di ‘ndrangheta.

E, scoprendo chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, su questi e altri punti si basa la speranza della donna che la condanna del compagno possa essere ribaltata nel successivo grado di giudizio. Se i legali dell’uomo avevano sottolineato come l’imputato avesse sempre assunto una condotta partecipativa nel processo e che la condanna aveva escluso delle aggravanti, la 30enne artista modenese aveva affermato ancora negli studi di “Verissimo” di credere fortemente al suo compagno, auspicando che al terzo grado di giudizio possa venire assolto. “Anche il nostro rapporto si è fortificato, nonostante la lontananza: a me basta una videochiamata o una telefonata per sentire l’affetto” aveva aggiunto spiegando che il legame di Giorgio non era saldo solamente con Nicole. “Certo, sarei ipocrita a dire che ho passato i tre anni più belli della mia vita. Anzi, sono stati gli anni in cui ho pianto di più…”.