Silvia e Sabino di Uomini e Donne si sono lasciati/ Lei furiosa: “Attore da Oscar. Sono stata usata!”

Silvia e Sabino si sono lasciati dopo Uomini e Donne: il duro sfogo dell’ex dama

Un’edizione non proprio fortunata quella di Uomini e Donne conclusasi il mese scorso. Molte delle coppie nate, sia nel trono Classico che in quello Over, si sono lasciate pochi giorni dopo l’uscita dal programma. A quelle già citate nelle scorse settimane si aggiunge oggi quella composta da Silvia e Sabino, coppia del trono Over che aveva lasciato insieme il programma ad aprile.

Ad annunciare la fine della storia è stata Silvia nel corso di una diretta su Instagram con la pagina Fralof. “Ho scelto lui perché sono una persona che vive di emozioni e sensazioni, non sempre però le sensazioni sono quelle giuste.” – ha raccontato l’ex dama – “Come diceva Costanzo, gli stupidi non cambiano. Perciò io do sempre una seconda possibilità alle persone.” Peccato che le cose siano poi andate male, al punto da lanciare all’ex pesanti accuse: “Lui ha saputo vendersi molto bene, se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar. E io non l’ho capito perché, come tante, ci ho voluto credere”.

Silvia e Sabino, perché è finita? “La storia è durata un mese, poi…”

Silvia Zanin si è detta molto delusa da come sono andate le cose con Sabino e dal comportamento che l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha avuto nei suoi confronti: “La storia è durata un mese, – ha aggiunto l’ex dama – il periodo della trasmissione in pratica. Dieci giorni dopo che siamo usciti dalla trasmissione è finita. Ci sono rimasta male perché per me era un uomo con cui poteva nascere una storia, invece no. Sono stata usata, se proprio devo dirla tutta. Ho riflettuto su alcuni comportamenti. La redazione già sa, non voglio andare oltre.” ha poi concluso.

