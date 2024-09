Paola e Silvia Fondrieschi, chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi: la prima morta per un tumore

Si sono sposati il 6 luglio 2024 Simona Ventura e Giovanni Terzi coronando il loro sogno d’amore insieme ai 5 figli, i tre della conduttrice ed i due del giornalista. I due figli dello scrittore sono nati da due relazioni diverse. Vediamo chi sono le ex mogli di Giulio Terzi, Paola e Silvia Fondrieschi. Giovanissimo il giornalista ha iniziato una relazione con Paola. Sulla donna non si hanno molte informazioni, i due hanno avuto una relazione durata qualche anno e dalla loro unione è nato il figlio Ludovico, primogenito del giornalista. Paola è morta nel 2018 per le complicanze di un tumore.

Successivamente il giornalista ha avuto una lunga relazione con Silvia Fondireschi, chi è l’ex moglie di Giovanni Terzi? Anche su di lei le informazioni sono molto rare. I due si sono sposati il 3 ottobre 2008 alla cerimonia, officiata da Letizia Moratti, era presente anche il loro figlio Giulio Antonio, all’epoca novenne. La loro storia è finita ma i loro rapporti sono rimasti ottimi. In occasione del compleanno della donna il giornalista su Instagram aveva confessato: “Auguri Silvia! Mi hai regalato Giulio con cui sei una mamma straordinaria e per cui non smetterò mai di ringraziarti.”

Ludovico e Giulio Antonio sono i figli di Giovanni Terzi. Il primogenito, oggi più che trent’enne, è cresciuto lontano dalle luci della ribalta e dei riflettori ed anche sui social non è particolarmente attivo. In una recente intervista a Visto il giornalista ha ammesso che il figlio ha subito capito e accettato la separazione dei genitori ed ha un ottimo rapporto con il fratellastro Giulio Antonio. L’ultimo dei figli di Giovanni Terzi, invece, è nato nel 2000 ed ha un ottimo rapporto anche con Simona Ventura, sui figli Giovanni Terzi ha ammesso: “Spero che i miei figli percepiscano l’amore che ho per loro. Non penso ai miei figli e a quello che è stato mio papà con me, perchè pur essendo un padre meraviglioso, è stato anche assente. E speri che comunque i tuoi figli siano benevoli nel comprendere gli errori che tutti i genitori fanno, in quanto comunque persone”.