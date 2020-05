Silvia Mazzieri, Giada di Vivi e lascia vivere/ “Ultima puntata,vinti i miei limiti”

Pubblicità

Silvia Mazzieri si prepara a dire addio a Giada, il personaggio che interpreta nella fiction Vivi e lascia vivere che, questa sera, si congeda dal pubblico con l’ultima, attesissima puntata. I fans della giovane e promettente attrice, tuttavia, sperano di rivederla presto nei panni di Giada che ha fatto sognare il pubblico con la sua storia d’amore con Luciano, interpretato da Giulio Beranek. “É già arrivata l’ultima puntata, siete pronti? Ci vediamo stasera con Vivi e lascia vivere”, scrive Silvia su Instagram ricordando l’appuntamento ai fans che sognano di vederla accanto a Luciano nel finale della fiction. Sul set, Silvia ha diviso la scena con una grande attrice come Elena Sofia Ricci con cui è nata anche una splendida amicizia. “Siamo diventate amiche e in questi giorni di isolamento forzato siamo rimaste in contatto, mi chiede sempre come sto. Ho accettato i suoi consigli anche perchè dentro di me sentivo una vocina che diceva ‘questa fiction può essere la chiave di volta della tua carriera, della tua vita’”, ha raccontato al settimanale Di Più.

SILVIA MAZZIERI: “CON GIADA DI VIVI E LASCIA VIVERE HO SUPERATO I MIEI LIMITI”

Silvia Mazzieri sta diventando un volto noto del piccolo schermo. Nel suo curriculum ci sono molte fiction importanti come Braccialetti Rossi, Il Paradiso delle Signore, Provaci ancora Prof, La strada di casa e Doc sul cui set tornerà presto con i colleghi per finire di girare gli episodi della prima stagione. Tante bellissime esperienze che hanno contribuito a farla crescere sia dal punto di vista personale che professionale, esattamente come ha fatto anche Giada, un personaggio a cui è molto legata. “Ho amato molto questo personaggio, veramente tanto. Io sono una persona abbastanza timida, riservata, quindi vivere questa trasformazione sensuale mi ha fatto scoprire un lato di me nascosto. Ho potuto osare uscire dalla zona confort, è il bello di questo lavoro, mi ha permesso di andare oltre i miei limiti“, ha raccontato ai microfoni di Coming Soon.





