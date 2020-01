SILVIA MEZZANOTTE/ Esclusa da Sanremo: ecco come l’ha presa (ItaliaSì!)

Silvia Mezzanotte è una delle ospiti della puntata odierna di ItaliaSì!, il programma del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni con Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Oggi, Silvia Mezzanotte salirà sul podio per raccontare come si è sentita quando ha saputo che la sua canzone era stata esclusa dal prossimo Festival di Sanremo. A proposito della sua partecipazione, si era vociferato addirittura di un duetto con Dionne Warwick, la diva del soul, che per il momento rimane un sogno chiuso nel cassetto. Comunque sia, per lei, l’esito negativo non rappresenta un grosso insuccesso. Silvia è comparsa sul palco dell’Ariston ben quattro volte, e nel 2002, con i Matia Bazar, l’ha addirittura vinto. L’unica altra vittoria a nome del gruppo è stata messa a segno molti anni prima, quando Antonella Ruggiero era ancora la voce del gruppo.

Silvia Mezzanotte: il nuovo album Aspetta un attimo è una “riflessione”

Tra le ultime esperienze di successo che hanno caratterizzato la carriera di Silvia Mezzanotte c’è senz’altro la pubblicazione di Aspetta un attimo, il suo nuovo album che lei descrive come un “figlio” artistico molto desiderato. Gli undici inediti presenti nel disco hanno come filo conduttore la riflessione: “In particolare il singolo, che è stato in classifica per molte settimane, racconta proprio di questa mia esigenza di fermarmi e resettare, in questo mondo frenetico, e riprendermi il tempo per capire chi sono, da dove vengo e dove voglio andare”, ha dichiarato la Mezzanotte. All’epoca dell’intervista a faremusic.it, Silvia era impegnata con il tour. Per questo motivo, ancora non si parlava di un secondo singolo. Ora, però, perché no?

Nuove (e vecchie) amicizie ad All Together Now

Per scaldare i motori (e la voce) in vista dell’auspicata partecipazione a Sanremo, Silvia Mezzanotte è stata a lungo protagonista di All Together Now, il game show musicale di Canale 5 che l’ha vista in qualche modo complice di Mietta e Simona Bencini (Dirotta su Cuba). Le tre si sono soprannominate “Le Sister”, come a voler sottolineare il loro legame speciale. “Abbiamo legato immediatamente perché ci conoscevamo da tempo. All’interno di All Together Now è stato facile ritrovarci a condividere un tempo bello di cene e risate, insieme agli altri componenti del Muro. Daniela e Simona sono donne con la ‘d’ maiuscola, persone di qualità, oltre che grandi artiste. È stato davvero bello condividere con loro il percorso all’interno di questo meraviglioso programma… Il nome Sisters è arrivato facilmente, abbiamo età simili, trascorsi musicali diversi ma simili nella ricerca della qualità e nella gavetta sana, vera, protratta negli anni con dedizione e rispetto, due parole che mancano nel vocabolario di molte giovani ‘star’ provenienti dal web o dai talent. Inoltre ho molto legato con Giancarlo Genise, il vocal coach delle star, con il quale abbiamo creato gag comiche alla Sandra e Raimondo. Siamo diventati così amici che nel corso di questo lunghissimo tour l’ho invitato a cantare sul palco con me… e ci siamo divertiti moltissimo”.



