Una voce incantevole, capace di unire emozione, controllo ed estensione; Silvia Mezzanotte ha impreziosito oggi la puntata de La Volta Buona con il racconto della sua carriera partendo dalle colonne sonore della sua vita e dai tratti salienti che hanno scandito il successo di oggi. Prima di calcare i palcoscenici più importanti, la cantante ha dovuto superare la fase della timidezza nei primi anni alle prese con il canto: “Ho iniziato a cantare da giovanissima ma ero molto timida; facevo piano bar e avevo molta paura del pubblico e del giudizio della gente…”.

Fondamentale nel percorso artistico di Silvia Mezzanotte è stata Mina; da lei stessa considerata un faro musicale. Salvo una breve parentesi di ‘separazione’ la regina della musica italiana è stata la fonte d’ispirazione principale: “Per un certo periodo l’ho abbandonata perchè tendevo all’imitazione, poi l’ho ripresa ma solo adesso mi sono sentita in grado di cantarla grazie alla maturità e all’esperienza”. L’attenzione a La Volta Buona passa poi all’esperienza a Tale e Quale Show: “Se è vero che non volevo farlo? La produzione me l’ha chiesto per 3 anni… Poi dissi di sì con molta paura perchè cantante è diverso dall’imitare; sono riuscita a vincere anche inaspettatamente”.

Atmosfera toccante quando Silvia Mezzanotte – sempre a La Volta Buona – racconta della dolorosa scomparsa di Giancarlo Golzi, suo mentore e colui che la scelse ai tempi dei Matia Bazar per sostituire la voce di Laura Valente. “E’ stato un po’ il mio fratello maggiore, l’ho sempre considerato così. Se n’è andato inaspettatamente, avevamo un rapporto speciale fatto di sorrisi e complicità. Il primo provino avvenne a Pavia, cantavo in un locale; in quella serata mi disse: ‘Non ti posso dire nulla ma vado a dormire tranquillo’...”. La cantante ha poi aggiunto: “Poi mi fece un secondo provino che andò malissimo… Tornai a casa piangendo ma invece dopo una decina di giorni mi richiamò e mi disse di andare a Milano. Dopo quell’ennesimo provino riuscii a diventare la cantante dei Matia Bazar”.

Da poco più di un anno Silvia Mezzanotte ha sposato Massimiliano Bucca; una liaison che colora a tinte rosa la sua quotidianità come testimoniato dalle parole di oggi nel salotto di Caterina Balivo. “C’è stato un periodo in cui dovevamo sistemare alcune cose, anche per rispetto delle persone che ancora sono nella mia vita. Non sono stata io ovviamente la causa della separazione tra mio marito Massimiliano e la sua ex moglie… Ci siamo conosciuti tardi ma abbiamo deciso di condividere il resto della nostra vita insieme, ora sono 15 anni…”.