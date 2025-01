Silvia Mezzanotte, chi è e carriera da solista e con i Matia Bazar

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con La volta buona su Rai 1 e, tra gli ospiti che si racconteranno nel salotto di Caterina Balivo, ci sarà anche Silvia Mezzanotte. Nata a Bologna nel 1967, la cantante è una delle storiche voci dei Matia Bazar, ma l’avventura all’interno del gruppo iniziò soltanto nel 1999, diversi anni dopo l’inizio della sua carriera. Appassionata di musica e canto sin da bambina, ha coltivato questo interesse con estrema dedizione al punto da concedersi la possibilità di partecipare nel 1990 al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, con il brano Sarai grande.

Massimiliano Bucca, chi è il marito di Silvia Mezzanotte/ "In amore sono stata molto fortunata"

Nel 1999 arriva poi il grande salto, l’ingresso nei Matia Bazar in sostituzione di Laura Valente, e con la formazione ha partecipato a diverse edizioni di Sanremo, inclusa la vittoria del 2002 con Messaggio d’amore. Due anni dopo arriva poi il suo primo addio al gruppo; era il 2004 e Silvia Mezzanotte decise di concentrarsi sulla propria carriera da solista, debuttando nel 2006 con il suo primo album Il viaggio, seguito a ruota nel 2008 dal secondo lavoro Lunatica.

Perché Silvia Mezzanotte ha lasciato i Matia Bazar? “Non mi sono più riconosciuta…“

Il 2010 è poi l’anno della reunion dei Matia Bazar e del conseguente ritorno di Silvia Mezzanotte all’interno del gruppo. Un evento che viene celebrato con la pubblicazione del singolo Gli occhi caldi di Sylvie, sino al ritorno a Sanremo nel 2012 con Sei tu; nel 2016, poi, arriva il secondo e questa volta definitivo addio della cantante alla formazione. Ma perché Silvia Mezzanotte ha lasciato i Matia Bazar? Anche in quel caso decise di dedicarsi nuovamente alla sua carriera solista e in aggiunta, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2020, aveva svelato un altro motivo: “Non mi sono più riconosciuta nella formazione che c’era…”.

Oltre alla carriera nella musica, la cantante ha preso parte a diversi programmi televisivi come Tale e quale show, di cui è stata concorrente nel 2016. Inoltre è molto attiva a teatro, dove ha preso parte a diversi spettacoli; nel prossimo periodo, in particolare, sarà in scena con il suo nuovo spettacolo Vorrei che fosse amore, un omaggio a Mina, del quale regalerà un’anticipazione proprio quest’oggi a La volta buona.