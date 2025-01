Massimiliano Bucca, chi è il marito di Silvia Mezzanotte: il matrimonio nel 2023

Silvia Mezzanotte, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, da ormai tantissimi anni condivide una romantica storia d’amore al fianco del marito Massimiliano Bucca, sposato poco meno di un anno e mezzo fa. La cantante è sempre stata molto riservata e raramente si è concessa di parlare in pubblica della sua vita privata, che la vede felicemente innamorata e ora anche sposata.

Ma chi è Massimiliano Bucca, marito di Silvia Mezzanotte? Entrambi molto riservati e poco inclini ai riflettori del gossip, di lui sappiamo che ha origini siciliane e che è un docente di educazione fisica. Dopo un lungo fidanzamento, la coppia ha deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio nel settembre 2023: una cerimonia civile svoltasi presso il comune di Bologna, città di nascita della cantante, e alla presenza di pochissimi invitati tra cui il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, suo grande amico.

Silvia Mezzanotte e il primo incontro con il marito Massimiliano Bucca

Silvia Mezzanotte e il marito Massimiliano Bucca stanno insieme da tantissimi anni e, in un’intervista rilasciata a Dedicato nel 2021, la cantante aveva così ricordato il loro primo importante incontro: “In amore sono stata molto fortunata. Ormai sono 11 anni, ho incontrato quest’uomo meraviglioso, siciliano, si chiama Massimiliano […] Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo. Lui mi aveva chiesto le canzoni perché, con le sue assistenti, le segnava in modo che anche le persone sorde potessero fruirne“.

Fu l’occasione perfetta per la coppia per incontrarsi, conoscersi e successivamente unirsi sentimentalmente: “Da lì è iniziato un percorso che ci ha poi portati a stare insieme“. Inoltre, sempre in quell’occasione, la cantante aveva anche parlato della mancata maternità: “Un figlio? Non è arrivata l’occasione, poi quando ho incontrato Massimiliano, eravamo già grandi. Lui, poi, ha già un figlio. Ma non mi manca la maternità”.