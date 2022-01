Silvia, moglie Christian De Sica/ Quella lite con suo fratello Carlo Verdone, poi…

Silvia Verdone è la moglie del simpaticissimo Christian De Sica. Sorella di Carlo Verdone, si è innamorata del suo futuro marito quando erano ancora giovanissimi. All’epoca suo fratello Carlo Verdone non vedeva di buon occhio la storia tra lei e Christian De Sica, al punto da opporsi con tutte le sue forze alla loro storia, almeno all’inizio. Famosa fu l’accesissima lite che ancora oggi i due attori, che vanno ora d’amore e d’accordo, ricordano con il sorriso.

Era l’epoca in cui Christian De Sica cercava di conquistare Silvia e di fronte a lui trovava il muro protettivo di Carlo. Gli insulti del fratello nei confronti di Christian furono pesantissimi: “Tu sei un puttanier*, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola”. Malgrado le difficoltà De Sica non si è mai arreso e a quanto pare ha fatto bene, dato che dalla loro splendida relazione sono nati i figli Brando, regista, e Maria Rosa, costumista.

Christian De Sica e la storia d’amore con Silvia Verdone, sorella di Carlo

“Ci siamo scontrati davanti casa mia. Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella”, ha raccontato simpaticamente Christian De Sica a proposito della lite con l’attore. Come dicevamo i dissapori si sono dissolti molto velocemente, perché Carlo Verdone ha subito avuto modo di mettere alla prova la serietà di Christian. C’è quindi grande sintonia tra la famiglia De Sica e Verdone, anzi la loro si potrebbe persino definire un’unica grande famiglia. Ricordiamo che prima di sposare Silvia, l’attore era fidanzato con la collega Isabella Rossellini.

