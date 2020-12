Silvia Rita Iannone, All Together Now/ Canta e scrive musica da 13 anni, arriverà la svolta?

Silvia Rita Iannone chi è? L’ugola d’oro di All Together Now. La bellissima e talentuosa cantante finalmente si giocherà il tutto per tutto in questa finale sperando di portare a casa la vittoria finale e, finalmente, la consacrazione nel mondo della musica dopo tanta gavetta. I suoi social sono tappezzati di viaggi, baci e musica, la stessa che ha iniziato a fare e scrivere da quando, ancora piccola, ha ricevuto il suo karaoke. La giovane pugliese nata a Corato e che adesso si divide tra la Spagna e Forlì, fa musica da 13 anni e ha già composto tre singoli ovvero Dove l’aria c’è, Non lo so dire e Son caduta anch’io. Lei stessa ha rivelato, parlando della sua passione per la musica, che la madre le ha più volte ricordato: “Piuttosto di leggere le parole sullo schermo del karaoke, scrivevo le canzoni su un foglio e le imparavo a memoria”.

Silvia Rita Iannone, chi è la cantante di All Together Now?

Il primo successo per Silvia Rita Iannone è arrivato sui social che tanto frequenta e, in particolare, su Instagram dove, in poco tempo ha più che raddoppiato il numero di followers arrivando alla soglia dei 10mila like. Le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore quando scopriremo che cosa ne sarà della giovane pugliese questa sera nel programma di Michelle Hunziker. Al suo fianco comunque rimarrà il misterioso ragazzo con il quale posa sui social ormai da due anni tra abbracci e tenere coccole in giro per il mondo, la bella Silvia Rita è fidanzatissima? Se la musica non dovesse funzionare c’è già pronto un piano B, ovvero le lingue. La cantante ha frequentato la facoltà di Interpretazione e Traduzione dell’Università degli studi di Bologna, con sede a Forlì e adesso è iscritta alla facoltà di Traducción e Interpretación Inglés-Español presso Universidad de Granad.



