Silvia Slitti, dedica a Giampaolo Pazzini/ “Uomo umile, buono e super papi: ti amo”

Splendida dedica di Silvia Slitti, al marito e padre di suo figlio, Giampaolo Pazzini. Il bomber dell’Hellas Verona è stato il grande protagonista della gara di ieri sera contro la Juventus, avendo segnato la rete che è valsa la clamorosa vittoria sui campioni d’Italia in carica (due a uno lo score finale). Attraverso la propria pagina Instagram, la bella Silvia ha pubblicato uno scatto del “Pazzo” mentre manda un bacio alla tribuna, con una lunga didascalia: “Amore mio – la dedica – Stamani ho scritto una cosa riguardo ad una canzone che mi faceva pensare a noi..al fatto che sei tu che mi fai stare bene..E stasera me l’hai voluto ricordare di nuovo, anche se stasera a “stare bene” mi sa che siamo stati più di uno. Perchè noi abbiamo un dono speciale che solo chi si ama e si conosce da sempre ha e cioè la capacità di gioire per le gioie dell’altro più che per le proprie…”.

SILVIA SLITTI, LA DEDICA A GIAMPAOLO PAZZINI: “C’È CHI LO CHIAMA AMORE, IO LO CHIAMO NOI…”

“Questo c’è chi lo chiama AMORE PURO..io lo chiamo “NOI” – ha proseguito la Slitti – ed io stasera quando ti ho visto su quel dischetto ho chiuso gli occhi e non ho guardato, ho aspettato l’urlo di quella curva stracolma a conferma che anche stasera amore mio eri stato ciò che ho sempre pensato di te e cioè un professionista speciale ma soprattutto un uomo umile e buono che quando viene chiamato a mettersi gioco, non si risparmia mai nel campo come nella vita perché alla fine è un tutt’uno..Ed io non posso che esser fiera di te.. e da quella tribuna io e Tommi credimi, abbiamo urlato, gioito e buttato un sacco di baci!!! Sei il nostro SUPER PAPI!”. I due sono sposati da nove anni (sono convolati a nozze nel 2011), dopo un fidanzamento durato ben 10. La coppia ha avuto un figlio, Tommaso, e Silvia è considerata dagli addetti ai lavori come una delle più grandi organizzatrici di eventi d’Italia, e una manager molto capace, oltre che essere una donna splendida e dal gran fascino.

