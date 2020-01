Silvia Slitti, dedica a Giampaolo Pazzini/ “Mio marito è un uomo come pochi”

Silvia Slitti ha dedicato una bellissima dedica d’amore a Giampaolo Pazzini, attaccante e capitano del Verona. “C’è un “ragazzo” classe 1984 che conosco da quando di anni ne aveva 17 e che si chiama Giampaolo…” comincia così la lunghissima dedica social che l’imprenditrice ha voluto dedicare all’uomo che dal 2011 è diventato suo marito. “Per tanti ormai è semplicemente “IL PAZZO”, per me invece è altrettanto semplicemente “mio marito”; ma anche il mio migliore amico, un padre fantastico e un uomo come pochi” – scrive la donna che prosegue dicendo – “questo “ragazzo” fa un lavoro che per tanti ragazzini è un sogno: Giocare a calcio, in un campionato dove a 35 anni a giocare sono rimasti in pochi e dove hai ogni anno qualche nuovo ragazzino di 17/18 anni pronto a prenderti il posto ma “lui” ha qualcosa di speciale per me e non mi riferisco al fatto che possa ancora fare o meno la differenza o che come oggi o la scorsa partita faccia gol e che gol… “.

Silvia Slitti: “orgogliosa di mio marito”

Silvia Slitti ha scritto per il marito Giampaolo Pazzini delle bellissime parole che tutti vorrebbero sentirsi dire almeno una volta nella vita dalla propria compagna. La pr, ideatrice e creatrice della “Silvia Slitti Luxury services and events” parlando del marito ha scritto: “quando scende in campo mi fa sentire così orgogliosa e fiera come nessuno nella vita! Io lo guardo e penso che sono così fiera di lui che non so spiegare… E lo sono per tutte quelle volte che avrebbe potuto cedere e invece è sempre stato lì sul pezzo, per il suo modo di non tradire mai i suoi valori, la sua serietà, la sua diligenza, la sua professionalità…Sono fiera di come nei suoi occhi abbia sempre visto quella bontà e quella serietà che l’ha sempre contraddistinto, quel suo stare sempre un passo indietro a testa bassa a lavorare…”. Parole di grande stima e amore quelle di Silva per il “pazzo” Pazzini: “sono fiera quando camminiamo per strada in questa splendida città e vedo che i bambini lo fermano con gli occhi sognanti e lui ha un sorriso per tutti..E di vita insieme ne abbiamo passata tanta, di momenti facili e di altri difficili eppure ogni volta che io vedo gonfiarsi la rete per un suo gol e la sua mano sotto gli occhi per esultare; penso che per me come LUI non c’è nessuno!”.

Silvia Slitti, imprenditrice di Luxury Events: “mio marito è speciale”

La pr ed imprenditrice della Luxury Events è felicemente innamorata del suo Giampaolo Pazzini. “Sarò di parte, questo è vero, ma per me è speciale…in campo e fuori dal campo, ma oggi scrivo questo non come moglie ma come la più accanita tifosa perchè se c’è una cosa che ti rende speciale amore mio è che nei tuoi occhi io vedo ancora quel ragazzino che aveva un sogno “Giocare a calcio” e quel sogno l’ha realizzato…ma soprattutto in quel sogno non ha mai smesso di credere. Fiera di te” scrive su Instagram con tanto di emoticon a forma di cuore. Che dire, se non è amore questo!

