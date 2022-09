Silvia Slitti ‘smaschera’ Ambra Angiolini?/ “Le persone promettono ma non mantengono”

Silvia Slitti: duro sfogo sui social contro Ambra Angiolini

Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, è un’organizzatrice di eventi e matrimoni con un grande seguito sui social (105 mila follower su Instagram). Nelle ultime ore la Slitti si è lasciata andare ad un duro e lunghissimo sfogo nelle sue storie Instagram: la wedding planner non ha fatto nomi, ma le sue parole sembrano rivolte proprio ad Ambra Angiolini. Ecco cosa ha scritto: “Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che mi fa stare male, che mi rende impotente e per questo frustrata… Ma soprattutto molto nervosa e direi anche demoralizzata nei confronti dell’essere umano “donna” che io invece ho sempre reputato molto capace di ragionare e di “fare la cosa giusta”…”. La storia si svolge a Milano e anche se la moglie di Pazzini non fa nomi è ben chiaro che è lei stessa la protagonista della spiacevole vicenda. La Slitti parla di una casa comprata in città, una casa “per cui scegli anche le mattonelle del bagno e fiori sulla terrazza”.

Silvia Slitti: l’indizio che “incastra” la conduttrice

Silvia Slitti prosegue il suo racconto: “Tutto fila liscio fino al 2020… Arriva il Covid, le vite dei nostri protagonisti subiscono uno scossone e le cose cambiano. Decidono così a fine 2020 di fermarsi per un po’ in una “località di mare” per cercare un clima più “sereno” in piena pandemia e prendono (a malincuore) in considerazione di affittare per 10 mesi, SOLO 10 MESI, quella amata casa ad una “persona” che aveva bisogno di un favore…”. La casa viene affitta a una persona “nota al grande schermo, vantava anni e anni di conduzione, cinema, musica un passato illustre e una reputazione sempre difesa a spada tratta”. Ma in questa storia c’è un grande “ma” ed è questo punto del suo racconto che la Slitti lascia intendere che la persona in questione sia proprio Ambra Angiolini: “NON SEMPRE LE PERSONE SI RIVELANO CIÒ CHE DICONO E ANCHE SE C’è UNA NOTA CANZONE CHE DICE: “e se prometto poi mantengo”. SPESSO LE PERSONE PROMETTONO, MA NON MANTENGONO UN BEL NIENTE”, citando la celebre canzone dell’ex Non è la Rai. La moglie di Pazzini continua spigando che trascorsi i 10 mesi concordati non c’è stata la possibilità di tornare a casa e che i protagonisti della storia devono recarsi in hotel quando sono a Milano perché la loro casa non è mai stata liberata. Solo alla fine, Silvia Slitti rivela di essere lei la protagonista di tuta questa storia: “Supponiamo che la persona “vittima” del racconto si chiami proprio come me SILVIA; non pensate che Silvia abbia ragione?”. Rispondendo alle domande dei suoi follower la wedding planner ha detto di essere passata alle vie legali e ha dato altri indizi che lasciano intendere di aver affittato la casa ad Ambra Angiolini: “In questo momento a casa mia la musica è di casa…”

