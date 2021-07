Silvia Toffanin e Anna Tatangelo al posto di Barbara d’Urso?/ “Verissimo” raddoppia

Oggi, giovedì 1° luglio, saranno presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione. Ma già da qualche giorno circolano alcune indiscrezioni sopratutto per quanto riguarda la nuova domenica di Canale 5. Secondo quanto anticipato dal sito “davidemaggio.it” le nuove signore della domenica saranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, pronte a sfidare la concorrenza delle dirimpettaie Mara Venier e Francesca Fialdini su Rai 1. La domenica pomeriggio si aprirà con il reboot dello storico “Scene da un Matrimonio” condotto da Anna Tatangelo che poi passerà il testimone a Silvia Toffanin con un’edizione domenicale di “Verissimo”, che resta confermato anche nel sabato pomeriggio di Canale 5. L’ufficialità dovrebbe arrivare oggi.

Anna Tatangelo e Silvia Toffanin al posto di Barbara d’Urso?

L’esperto di tv Davide Maggio esprime qualche dubbio sulla scelta della cantante di Sora al timone della domenica pomeriggio di Canale 5: “Scene da un Matrimonio ha già avuto modo di dimostrare una certa debolezza, ma non troviamo particolarmente indovinata Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice, per giunta in un programma per il quale è richiesta una certa empatia che la cantante non ha”. Sembra confermato che Barbara d’Urso dovrà cedere la corona di regina della domenica dopo anni di dominio incontrastato: archiviati “Domenica Live” e “Live non è la D’Urso”, reduci da una stagione di bassi ascolti, alla conduttrice napoletana resta solo “Pomeriggio 5”. Per la domenica di Canale 5 erano circolati anche i nomi di Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini: il loro futuro sarà svelato tra poche ore.

