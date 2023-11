Silvia Toffanin, tapiro d’oro da Striscia La Notizia: “Me lo merito”/ Poi stoccata di Staffelli a Signorini

Silvia Toffanin riceve a sorpresa il tapiro d’oro da Valerio Staffelli a Verissimo: ecco perché

Sorpresa anche per Silvia Toffanin nel corso della puntata di speciale di Verissimo che celebra i 35 anni di Striscia la Notizia. In studio si chiacchiera con i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, volti storici del tg satirico, quando l’intervista viene interrotta dall’arrivo inaspettato di Valerio Staffelli.

L’inviato di Striscia spiazza Toffanin, portandola al centro dello studio per un filmato che la riguarda in prima persona. Vanno allora in onda le immagini delle gaffe della conduttrice con la pronuncia dei nomi turchi degli attori di Terra Amara che spesso ospita a Verissimo. Finito il filmato, Staffelli tira fuori un tapiro d’oro speciale e lo porge proprio a Toffanin, che lo accoglie senza fare storie: “Me lo merito! Dovrò imparare il turco…”, ammette invece. Staffelli però la tranquillizza, lanciando al contempo una frecciatina ad Alfonso Signorini: “Non si preoccupi perché è in buona compagnia. Io di solito non mi ricordo chi sono i conduttori di Striscia, ma Signorini è peggio: non si ricorda i nomi di nessun personaggio del suo cast!”

